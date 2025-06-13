Кремль готовит боевые операции не только в Украине – Сибига

Кремль готовит стратегические резервы для потенциального расширения вооруженной агрессии за пределы Украины.

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Кремль готовит боевые операции не только в Украине / Коллаж: Главред, фото: Главред

Что сказал Андрей Сибига:

Союзникам нужна полная дипломатическая мобилизация для остановки войны

Призвал западных партнеров действовать решительно и последовательно

Кремль планирует проведение боевых операций не только в Украине. РФ начала готовить стратегические резервы. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время выступления на международном форуме GLOBSEC-2025 в Праге.

Ссылаясь на разведданные, он отметил, что Кремль готовит стратегические резервы для потенциального расширения вооруженной агрессии за пределы Украины.

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"По данным нашей разведки, Россия начала готовить стратегические резервы, что означает планы боевых операций не только в Украине. Союзникам нужна полная дипломатическая мобилизация для остановки этой войны", - сказал Сибига.

Он призвал западных партнеров действовать решительно и последовательно, в частности усиливать санкционное давление на Кремль.

"Путин понимает только силу, поэтому сейчас важно вовремя применить санкции, используя их как экономическое оружие для давления на Россию", - добавил министр.

Угроза РФ Европе - что известно:

Как сообщал Главред, Германия модернизирует армию до 2028 года из-за угрозы со стороны РФ. Россия может быть готова атаковать территорию НАТО с 2029 года, считают аналитики.

Также сообщалось, что Германия вооружит Украину на 5 млрд евро дополнительно. Значительное количество систем дальнобойного оружия должно быть произведено уже в 2025 году.

Вторжение России в Украину – это только "первый шаг на пути к Западу". Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль. По его словам, Кремль намерен проверить решимость НАТО применить пятую статью Альянса о взаимных оборонных действиях.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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