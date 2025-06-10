РФ может отправить оккупантов в Эстонию – разведка Германии

Что сказал Бруно Каль:
- Кремль намерен проверить решимость НАТО
- Украина – это всего лишь шаг на пути к Западу
Вторжение России в Украину – это только "первый шаг на пути к Западу". Об этом глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил в опубликованном 9 июня подкасте Table.Today.
По его словам, Кремль намерен проверить решимость НАТО применить пятую статью Альянса о взаимных оборонных действиях.
"Мы совершенно уверены, и у нас есть разведданные, подтверждающие это. Что Украина – это всего лишь шаг на пути к Западу", – сказал Каль.
Для начала захвата Европы, по мнению главы BND, россиянам не нужно начинать сразу с масштабной операции.
"Это не значит, что мы ожидаем, что танковые армии будут продвигаться на Запад. Достаточно отправить в Эстонию "зеленых человечков" для защиты якобы угнетаемых русских меньшинств", – сказал Каль.
Германия готовится к войне и помогает Украине - что известно
Как сообщал Главред, Германия модернизирует армию до 2028 года из-за угрозы со стороны РФ. Россия может быть готова атаковать территорию НАТО с 2029 года, считают аналитики.
Также сообщалось, что Германия вооружит Украину на 5 млрд евро дополнительно. Значительное количество систем дальнобойного оружия должно быть произведено уже в 2025 году.
Кроме этого, Берлин поможет Киеву разработать крылатые ракеты дальностью до 2500 км. Отмечается, что сейчас Киев проводит исследования таких ракет и уже использовал несколько из них для ударов по территории России более чем за 400 километров за линией фронта.
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Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.
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