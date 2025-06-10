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РФ может отправить оккупантов в Эстонию – разведка Германии

Виталий Кирсанов
10 июня 2025, 12:55
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Россиянам не нужно начинать сразу с масштабной операции, считает Бруно Каль.
РФ может отправить оккупантов в Эстонию
РФ может отправить оккупантов в Эстонию / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что сказал Бруно Каль:

  • Кремль намерен проверить решимость НАТО
  • Украина – это всего лишь шаг на пути к Западу

Вторжение России в Украину – это только "первый шаг на пути к Западу". Об этом глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил в опубликованном 9 июня подкасте Table.Today.

По его словам, Кремль намерен проверить решимость НАТО применить пятую статью Альянса о взаимных оборонных действиях.

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"Мы совершенно уверены, и у нас есть разведданные, подтверждающие это. Что Украина – это всего лишь шаг на пути к Западу", – сказал Каль.

Для начала захвата Европы, по мнению главы BND, россиянам не нужно начинать сразу с масштабной операции.

"Это не значит, что мы ожидаем, что танковые армии будут продвигаться на Запад. Достаточно отправить в Эстонию "зеленых человечков" для защиты якобы угнетаемых русских меньшинств", – сказал Каль.

Германия готовится к войне и помогает Украине - что известно

Как сообщал Главред, Германия модернизирует армию до 2028 года из-за угрозы со стороны РФ. Россия может быть готова атаковать территорию НАТО с 2029 года, считают аналитики.

Также сообщалось, что Германия вооружит Украину на 5 млрд евро дополнительно. Значительное количество систем дальнобойного оружия должно быть произведено уже в 2025 году.

Кроме этого, Берлин поможет Киеву разработать крылатые ракеты дальностью до 2500 км. Отмечается, что сейчас Киев проводит исследования таких ракет и уже использовал несколько из них для ударов по территории России более чем за 400 километров за линией фронта.

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Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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