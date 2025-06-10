РФ может отправить оккупантов в Эстонию – разведка Германии

Россиянам не нужно начинать сразу с масштабной операции, считает Бруно Каль.

https://glavred.info/world/rf-mozhet-otpravit-okkupantov-v-estoniyu-razvedka-germanii-10672160.html Ссылка скопирована

РФ может отправить оккупантов в Эстонию / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что сказал Бруно Каль:

Кремль намерен проверить решимость НАТО

Украина – это всего лишь шаг на пути к Западу

Вторжение России в Украину – это только "первый шаг на пути к Западу". Об этом глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил в опубликованном 9 июня подкасте Table.Today.

По его словам, Кремль намерен проверить решимость НАТО применить пятую статью Альянса о взаимных оборонных действиях.

видео дня

"Мы совершенно уверены, и у нас есть разведданные, подтверждающие это. Что Украина – это всего лишь шаг на пути к Западу", – сказал Каль.

Для начала захвата Европы, по мнению главы BND, россиянам не нужно начинать сразу с масштабной операции.

"Это не значит, что мы ожидаем, что танковые армии будут продвигаться на Запад. Достаточно отправить в Эстонию "зеленых человечков" для защиты якобы угнетаемых русских меньшинств", – сказал Каль.

Германия готовится к войне и помогает Украине - что известно

Как сообщал Главред, Германия модернизирует армию до 2028 года из-за угрозы со стороны РФ. Россия может быть готова атаковать территорию НАТО с 2029 года, считают аналитики.

Также сообщалось, что Германия вооружит Украину на 5 млрд евро дополнительно. Значительное количество систем дальнобойного оружия должно быть произведено уже в 2025 году.

Кроме этого, Берлин поможет Киеву разработать крылатые ракеты дальностью до 2500 км. Отмечается, что сейчас Киев проводит исследования таких ракет и уже использовал несколько из них для ударов по территории России более чем за 400 километров за линией фронта.

Больше важных новостей:

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред