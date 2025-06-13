'Последний' шанс: Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

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- Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку
- Он сказал, что следующие запланированные атаки будут еще более жестокими
Президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку после того, как исламская страна подверглась ударам с стороны Израиля. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
В частности, Трамп отметил, что "давал шанс" Ирану на заключение сделки, предупреждая о возможных последствиях.
По его словам, Штаты производят "лучшее" военное оборудование, которым пользуется Израиль.
"Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут еще более жестокими. Иран должен заключить сделку, пока не осталось ничего, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Достаточно смертей, достаточно разрушений", - говорится в сообщении.
Президент США также добавил, что Иран должен пойти на заключение соглашения, "пока не стало поздно".
Израиль начал войну с Ираном - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". В Израиле объявили чрезвычайное положение из-за возможной ответной атаки.
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что атака Израиля на Иран не стала сюрпризом для США. Вашингтон знал об ударах заранее, однако Штаты не были вовлечены в атаку в военном плане и надеются, что Иран вернется к переговорам.
В то же время, пресс-секретарь Вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи заявил, что Иран ответит на удары Израиля. США также "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона в своей непричастности.
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Что известно о Truth Social
АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.
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