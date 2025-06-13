'Последний' шанс: Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

Трамп добавил, что Израиль использует лучшее оборудование США.

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Трамп пригрозил Ирану новыми ударами / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку

Он сказал, что следующие запланированные атаки будут еще более жестокими

Президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку после того, как исламская страна подверглась ударам с стороны Израиля. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

В частности, Трамп отметил, что "давал шанс" Ирану на заключение сделки, предупреждая о возможных последствиях.

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По его словам, Штаты производят "лучшее" военное оборудование, которым пользуется Израиль.

"Уже было много смертей и разрушений, но еще есть время положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут еще более жестокими. Иран должен заключить сделку, пока не осталось ничего, и спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя. Достаточно смертей, достаточно разрушений", - говорится в сообщении.

Президент США также добавил, что Иран должен пойти на заключение соглашения, "пока не стало поздно".

Израиль начал войну с Ираном - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". В Израиле объявили чрезвычайное положение из-за возможной ответной атаки.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что атака Израиля на Иран не стала сюрпризом для США. Вашингтон знал об ударах заранее, однако Штаты не были вовлечены в атаку в военном плане и надеются, что Иран вернется к переговорам.

В то же время, пресс-секретарь Вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи заявил, что Иран ответит на удары Израиля. США также "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона в своей непричастности.

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Что известно о Truth Social АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

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