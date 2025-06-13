Основная задача с 2014 года: озвучен план РФ по оккупации левобережья Украины

Задача Москвы осталась неизменной.

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РФ хочет захватить левобережье Украины / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Ключевые тезисы:

Захват территории Украины является основной задачей России

У оккупантов нет потенциала захватить левобережье Украины в 2026 году

Уровень истощения россиян сегодня максимальный

Заместитель руководителя Офиса президента Украины полковник Павел Палиса говорил, что Россия планирует в 2026 году оккупировать всю территорию Украины по левому берегу реки Днепр. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, удастся ли оккупантам реализовать свои планы.

По его словам, Россия ставит перед своими войсками столь амбициозные цели, потому что захват территории Украины является ее основной задачей, которую она пытается решить с 2014 года.

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"Если тогда, в 2014 году, это был гибридный захват путем создания "народных республик" под руководством Суркова, то в 2022-м началось полномасштабное вторжение. Вот только оккупанты недооценили возможности Украины и переоценили свои, поэтому все затянулось. А так, задача Москвы осталась неизменной - оккупация территории Украины", - сказал он в комментарии Главреду.

Эксперт подчеркнул, что пока не понятно, почему россияне уверены, что смогут оккупировать левобережье Украины до конца 2026 года.

"Достаточно посмотреть на темпы продвижения российских войск и ресурсы России, и станет очевидно, что нет никаких оснований говорить о наличии у оккупантов потенциала захватить левобережье в 2026 году", - подчеркнул Коваленко.

Он также добавил, если посмотреть на ситуацию, которая складывается с российским военно-промышленным комплексом и обеспечением российских войск, можно сказать, что "Россия сейчас находится в точке невозврата в вопросе истощения".

"Летняя наступательная кампания России 2025 года будет максимумом, который может продемонстрировать российское командование в проведении общевойсковых наступательных кампаний - не тактических операций, а именно общевойсковой наступательной кампании. Уровень истощения россиян сегодня максимальный", - считает обозреватель.

Коваленко отметил, что сейчас мы наблюдаем то же самое, что и в 2022 году, когда россияне были убеждены в своей способности захватить всю территорию Украины, имея 180-тысячную группировку войск.

"Сейчас они либо имитируют намерение захвата значительных территорий для усиления позиций России, чтобы и в дальнейшем разговаривать с Украиной ультиматумами, либо Путин просто не готов слушать профессиональную военную аналитику, если таковая есть в России, и верит во что-то свое, эфемерное и непонятное", - подытожил эксперт.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, военный эксперт Иван Ступак заявил, что Днепропетровское направление уже активно. Россиянам осталось 100 метров до административной границы.

Аналитики DeepState сообщили, что противнику удалось подобраться вплотную к селу Долгенькое, но успехов в дальнейших продвижениях у оккупантов нет, так же и в направлении Фиголевки.

В то же время, представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал, что Россия планирует захватить Одессу и прорваться к границам Молдовы и Румынии, однако пока реализация такого замысла практически невозможна. Вероятность высадки российского морского десанта на одесское побережье крайне низкая.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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