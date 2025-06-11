Какие города будут и не будут восстанавливать после войны: эксперт ошеломил ответом

Города, где нет производственных сил, не будут восстанавливать в первую очередь.

https://glavred.info/economics/kakie-goroda-budut-i-ne-budut-vosstanavlivat-posle-voyny-ekspert-oshelomil-otvetom-10672457.html Ссылка скопирована

Какие разрушенные города будут восстанавливать после войны / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, ГСЧС

О чем говорит Новак:

Украина будет восстанавливать разрушенные города после войны

Восстанавливать населенные пункту будут те, где есть производительные силы

После войны будут восстанавливать разрушенные Россией украинские города. Однако в первую очередь это будет касаться лишь тех населенных пунктов, где есть производительные силы и определенные ресурсы. Об этом во время чата на Главреде сказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Таким образом Украина сможет восстановить производство и переработку тех или иных ресурсов, а также начать производить определенные товары. Это восстановит экономическую жизнь региона.

"Например, там, где есть уголь, можно строить угольные шахты, там, где залежи руды – металлургические заводы и комбинаты, а вокруг них уже разрастается населенный пункт. Именно от размещения производительных сил зависит развитие населенных пунктов, их величина и перспективность", - сказал Новак.

Смотрите видео с чатом Андрея Новака на Главреде:

Если в регионе не будет экономической жизни, то людям не будет где работать, акцентировал экономист.

"Мы можем настроить жилых домов, детских садов и больниц, но где работать людям? А работать люди смогут там, где размещены определенные производственные мощности, которые производят какую-то продукцию. Именно по экономическому подходу будут восстанавливаться или не восстанавливаться населенные пункты Украины, которые уже разрушила и, к сожалению, еще разрушит Россия", - подытожил Новак.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 10 июня, армия диктатора Путина массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В КГГА сообщили, что в столице повреждения получили 7 районов. Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Горели машины и складские помещения.

Этой же ночью, враг массированно атаковал Одессу ударными дронами. Зафиксировано попадание в жилые дома и роддом. В результате вражеского удара 2 мужчин погибли. Еще девять человек пострадали.

Напомним, утром 9 июня, в Ровно прогремели взрывы на фоне ракетной атаки РФ. Как сообщил председатель ОВА Александр Коваль, Ровенская область пережила тяжелую ночь из-за мощного воздушного удара РФ. По предварительной информации, один человек ранен.

Читайте также:

Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред