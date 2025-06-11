Какие города будут и не будут восстанавливать после войны: эксперт ошеломил ответом

О чем говорит Новак:
- Украина будет восстанавливать разрушенные города после войны
- Восстанавливать населенные пункту будут те, где есть производительные силы
После войны будут восстанавливать разрушенные Россией украинские города. Однако в первую очередь это будет касаться лишь тех населенных пунктов, где есть производительные силы и определенные ресурсы. Об этом во время чата на Главреде сказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Таким образом Украина сможет восстановить производство и переработку тех или иных ресурсов, а также начать производить определенные товары. Это восстановит экономическую жизнь региона.
"Например, там, где есть уголь, можно строить угольные шахты, там, где залежи руды – металлургические заводы и комбинаты, а вокруг них уже разрастается населенный пункт. Именно от размещения производительных сил зависит развитие населенных пунктов, их величина и перспективность", - сказал Новак.
Смотрите видео с чатом Андрея Новака на Главреде:
Если в регионе не будет экономической жизни, то людям не будет где работать, акцентировал экономист.
"Мы можем настроить жилых домов, детских садов и больниц, но где работать людям? А работать люди смогут там, где размещены определенные производственные мощности, которые производят какую-то продукцию. Именно по экономическому подходу будут восстанавливаться или не восстанавливаться населенные пункты Украины, которые уже разрушила и, к сожалению, еще разрушит Россия", - подытожил Новак.
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Кто такой Андрей Новак
Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.
В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.
В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.
В 2011 году был избран проректором Европейского университета.
29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.
6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.
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