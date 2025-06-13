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"Доверенное лицо Путина": СБУ наказала пропагандиста Тимати

Элина Чигис
13 июня 2025, 13:30
29
Тимати стал рупором российской пропаганды.
Тимати
Тимати - подозрение СБУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тимати

Вы узнаете:

  • СБУ заочно сообщила о подозрении Тимати
  • За что его хотят наказать

Российскому рэперу Тимати, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, СБУ заочно сообщила о подозрении.

Как стало известно, собрано доказательную базу, по которой путинист является одним из участников российской пропаганды, который был доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на выборах.

видео дня

Тимати также поддержал незаконную аннексию украинского Крыма и принимал участие во многих пропагандистских концертах на полуострове.

Тимати
Тимати / фото: instagram.com, Тимати

"На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Тимуру Юнусову поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно). Досудебное расследование проходит при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины", - сказано в сообщении СБУ.

СБУ заочно сообщила о подозрении путинисту Тимати
СБУ заочно сообщила о подозрении путинисту Тимати / фото: скрин t.me/SBUkr

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Отметим, как сообщал Главред, хореограф Елена Шоптенко поздравила сына Алексея с 7-летием и празднование в этом году стало особенным для мальчика, поскольку он провел его со своими собственными друзьями. Также хореограф отметила, что ее сын очень повзрослел и она любит его все больше и с особым теплом.

А также Мурат Налчаджиоглу поздравил единственную дочь Софию, которая родилась в браке с предательницей Ани Лорак, с днем рождения. Соне исполнилось 14 лет и по этому поводу бизнесмен опубликовал видео, в котором показал, как выросла девочка.

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Кто такой Тимати?

Тимати (Тимур Юнусов) — российский рэп-исполнитель, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
19 октября 2022 года внесён в санкционные списки Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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