Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Найти 3 отличия за 17 секунд: только соколиное зрение отыщет разных котиков

Даяна Швец
13 июня 2025, 17:02обновлено 14 июня, 08:35
140
Такая игра помогает не только развлечься, но и улучшить память и концентрацию.
Найти 3 отличия за 17 секунд: только соколиное зрение отыщет разных котиков
Найти 3 отличия на рисунке - интересная головоломка / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, jagranjosh

Головоломки, где надо найти отличия, считаются одними из самых эффективных упражнений для тренировки мозга. Они помогают активизировать зрительное внимание, мышление и улучшают когнитивные способности, пишет Главред со ссылкой на Jagran Josh.

Предлагаем еще одну головоломку, где надо найти 3 отличия за 15 секунд.

На этот раз перед вами задача: найти три различия между двумя изображениями котенка, который заглядывает в окно. У вас есть 17 секунд, чтобы справиться с вызовом. Попробуйте оценить свою наблюдательность прямо сейчас!

видео дня

На первый взгляд картинки могут казаться одинаковыми, но внимательнее рассмотрев, вы увидите разницу.

Найти различия на рисунке
Найти различия на рисунке / фото: jagranjosh

Люди, которые быстро находят различия, обычно имеют развитое визуальное мышление и высокий уровень внимательности. Если же не удалось уложиться в 17 секунд - не расстраивайтесь. Регулярная практика подобных упражнений поможет постепенно улучшить ваши навыки.

А теперь - время проверить себя! Ответ с тремя отличиями приведен ниже.

Найти 3 отличия за 17 секунд: только соколиное зрение отыщет разных котиков
Найти отличия на рисунке - разгадка / фото: jagranjosh

Больше интересных головоломок:

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости тест по картинке головоломки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
СБУ провела аналог "Паутины" в Крыму: СМИ узнали об операции на "минималках"

СБУ провела аналог "Паутины" в Крыму: СМИ узнали об операции на "минималках"

18:31Война
Трамп призвал Израиль и Иран заключить соглашение и напомнил о своих успехах

Трамп призвал Израиль и Иран заключить соглашение и напомнил о своих успехах

17:22Мир
Усиление мобилизации в Украине - что стоит за этим шагом, дипломат раскрыл детали

Усиление мобилизации в Украине - что стоит за этим шагом, дипломат раскрыл детали

16:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 15 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 июня (обновляется)

РФ ударила по Украине ракетами и дронами: на Полтавщине гремели десятки взрывов

РФ ударила по Украине ракетами и дронами: на Полтавщине гремели десятки взрывов

Температура воздуха опустится до +4: где будут лить грозовые дожди

Температура воздуха опустится до +4: где будут лить грозовые дожди

Необычный ребус: найдите собаку среди множества панд за 11 секунд

Необычный ребус: найдите собаку среди множества панд за 11 секунд

Последние новости

18:39

Война Израиля против Ирана - это надолго

18:31

СБУ провела аналог "Паутины" в Крыму: СМИ узнали об операции на "минималках"

18:11

"Мое личное дело": Ксения Мишина впервые прокомментировала свой выезд из Украины

17:34

"Звезда Голливуда": Наталья Могилевская впервые показала своего отца

17:22

Трамп призвал Израиль и Иран заключить соглашение и напомнил о своих успехах

Израиль нанес удар по Ирану: поражены ядерные объекты, Тегеран начал ответную атакуИзраиль нанес удар по Ирану: поражены ядерные объекты, Тегеран начал ответную атаку
17:18

Украина и РФ переходят на новый формат обменов телами погибших: что изменится

16:27

Усиление мобилизации в Украине - что стоит за этим шагом, дипломат раскрыл деталиВидео

16:15

Гороскоп на завтра 16 июня: Скорпионам - крупная прибыль, Козерогам - кража

15:48

"Невозможно передать эту потерю": на фронте погиб известный украинский актер

Реклама
15:47

Синоптик сказала, когда летняя жара снова накроет Украину

15:21

Не гаснет даже под дождем: что уже 20 лет горит в сердце Карпат и пугает местныхВидео

15:10

Как накормить всю семью кабачками - невероятно простой рецептВидео

15:03

Массированные удары РФ по Киеву повредили офис Boeing в Украине – FT

14:35

Где 3 отличия между спортсменками: только люди со "зрением орла" угадают

14:34

"В ближайшие недели": Зеленский отреагировал на удары РФ и назвал условия мира

14:30

Цены взлетели на 50%: стоимость популярной ягоды стремительно рванула вверх

14:26

"США могут начать проигрывать": прогноз мощного удара Трампа по РФВидео

14:10

"Напряжение снято": что известно об отношениях Софии Ротару с россиянами

13:58

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 июня

13:50

Смогли ли россияне зайти на Днепропетровщину - в ВСУ заявили об аномальной ситуации

Реклама
13:34

Грозы, град и сильные ливни: синоптик сказал, где и когда в Украине ждать непогоды

13:30

"О вышиванках на фоне собора": общается ли Кондратюк с предательницей Марченко

13:30

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 июня

13:02

Прилеты и мощные взрывы: в Сети узнали об ударе по местам сборки дронов РФВидео

12:49

В Украину вернули еще 1200 тел погибших - первые детали

12:43

В Украине может подорожать газ: в чем причина

12:12

"Не страдают": стала известна правда о разводе Беднякова и Короткой

12:09

ГУР провело дерзкую операцию против войск РФ в Калининграде - СМИ показали последствияВидео

11:53

Россия перешла к новой тактике ударов по Украине: в чем опасность

11:43

"Армия парализована, РФ не сможет воевать": дипломат назвал стратегию успеха УкраиныВидео

11:40

"У Ирана есть все, чтобы бахнуло": прогноз вероятности ядерной войны

10:59

Китайский гороскоп на завтра 16 июня: Лошадям - страх, Свиньям - беспокойство

10:52

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 июня: Весам - терпение, Девам - победы

10:49

РФ била Кинжалами, баллистикой и БпЛА: в Украине прогремели десятки взрывов

10:16

РФ нанесла массированный удар по Полтавской области: под ударом энергетикаФото

10:09

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 июня (обновляется)

09:43

На фронте обострение: россияне разрушили некоторые позиции ВСУ

09:31

РФ наступает к Днепропетровщине, ВСУ продвигаются после контратаки – ISW

09:15

Гороскоп на неделю с 16 по 22 июня: Раки получат совет, Львам нужен отдых

09:01

Израиль нанес удары по ядерным объектам Тегерана: Иран в ответ запустил ракеты

Реклама
08:44

Карта Deep State онлайн за 15 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

Раздавить гадину: иранцы просят Израиль бить ещё сильнеемнение

08:35

Армия РФ продвинулась в двух областях Украины: в DeepState назвали направления

07:35

РФ ударила по Украине ракетами и дронами: на Полтавщине гремели десятки взрывов

07:10

Где клад: если у вас "зрение, как у ястреба", вы найдете его за 5 секунд

06:00

ВСУ прорывают коридор: названы предвестники нового удара по Крымскому мосту

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти три отличия на картинке

04:35

Почему нельзя говорить "більша половина": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

03:30

Необычный ребус: найдите собаку среди множества панд за 11 секунд

03:30

Как вырастить инжир в горшке и заставить его плодоносить: советы и секретыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять