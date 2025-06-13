Про мыло лучше забыть: чем отмыть пятна от черешни с одежды

Многие считают, что пятно от черешни на одежде можно отмыть обычным мылом, но оно лишь усугубит ситуацию.

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Чем отчистить пятна от черешни с одежды / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему нельзя отмывать мылом пятно от черешни

Как избавиться от пятен от черешни на одежде

Сезон черешни в разгаре. Во время угощения любимой ягодой достаточно легко испачкать одежду, которую уже не так просто отмыть привычными средствами. Однако это не значит, что испачканную вещь можно сразу выбрасывать на помойку.

Главред узнал, как легко избавиться от пятен от черешни на одежде. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.

видео дня

Смотрите видео, как отмыть пятна от черешни:

Она предупредила, что ни в коем случае нельзя оттирать загрязнения с помощью мыла. Дело в том, что в черешне есть природный краситель, который окрашивает ткань и после попадания мыльного раствора пятно увеличится и посинеет.

Зато, чтобы отмыть пятна черешни с одежды нужно взять 2 столовые ложки соды, столовую ложку соли и 50 миллилитров уксуса. Все это необходимо залить кипяченой водой, после чего пятна будут исчезать прямо на глазах.

Чем вывести пятна от летних ягод / Инфографика: Главред

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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