Будет белоснежным и без единого пятна: простой способ, как удалить желтизну с пластика

Вы узнаете:
- Как отбелить пластиковую дверь в домашних условиях
- Как удалить желтизну с пластика
Никто не может застраховаться от такой проблемы, как пожелтение пластика. Ведь пластиковые вещи белого цвета со временем после определенного периода пользования теряют свою белизну и приобретают желтоватый оттенок, который делает предмет не таким привлекательным. Такая проблема может постигнуть и пластиковые двери и окна, и бытовую технику, и другие вещи.
Украинский блогер Mariell рассказала на своем YouTube-канале, как отбелить желтый пластик.
"Вы точно замечали, что со временем белая техника желтеет. Разница с белым очень заметна. Берем ватный диск и одно простое аптечное средство. Смачиваем диск и легко натираем пожелтевшую поверхность", - отметила она.
Блогер отметила, что средство называется димексид, и его можно приобрести в аптеке.
Чтобы показать, действительно ли это средство отбеливает пластик и устраняет желтизну, девушка проверила его на емкости для моющих средств от стиральной машинки. Она наклеила скотч на один участок пластикового изделия, а другую часть потерла ватным тампоном, смоченным в димексиде. Когда она сняла скотч, стало видно, что эти два участка существенно отличаются по своему оттенку - обработанная часть стала намного белее.
"Таким способом я оттираю пожелтевшую технику, розетки, выключатели и даже пластик на окнах. Средство называется димексид", - отметила блогер.
В то же время она отметила, что важно делать это в резиновых перчатках.
Смотрите видео о том, как удалить желтизну с пластика:
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