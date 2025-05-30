Будет белоснежным и без единого пятна: простой способ, как удалить желтизну с пластика

Одно простое средство поможет быстро избавиться от такой проблемы.

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Как удалить желтизну с пластика/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Вы узнаете:

Как отбелить пластиковую дверь в домашних условиях

Как удалить желтизну с пластика

Никто не может застраховаться от такой проблемы, как пожелтение пластика. Ведь пластиковые вещи белого цвета со временем после определенного периода пользования теряют свою белизну и приобретают желтоватый оттенок, который делает предмет не таким привлекательным. Такая проблема может постигнуть и пластиковые двери и окна, и бытовую технику, и другие вещи.

Украинский блогер Mariell рассказала на своем YouTube-канале, как отбелить желтый пластик.

"Вы точно замечали, что со временем белая техника желтеет. Разница с белым очень заметна. Берем ватный диск и одно простое аптечное средство. Смачиваем диск и легко натираем пожелтевшую поверхность", - отметила она.

Блогер отметила, что средство называется димексид, и его можно приобрести в аптеке.

Чтобы показать, действительно ли это средство отбеливает пластик и устраняет желтизну, девушка проверила его на емкости для моющих средств от стиральной машинки. Она наклеила скотч на один участок пластикового изделия, а другую часть потерла ватным тампоном, смоченным в димексиде. Когда она сняла скотч, стало видно, что эти два участка существенно отличаются по своему оттенку - обработанная часть стала намного белее.

"Таким способом я оттираю пожелтевшую технику, розетки, выключатели и даже пластик на окнах. Средство называется димексид", - отметила блогер.

В то же время она отметила, что важно делать это в резиновых перчатках.

Смотрите видео о том, как удалить желтизну с пластика:

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их/ Инфографика: Главред

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