РФ снова получает загадочные северокорейские РСЗО: какие новые секреты прячут ракеты

Defense Express предполагает, что новые ракеты могут быть кассетными, что объясняет появление описания суббоеприпасов в методических материалах.

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Российские военные начали учения на новых РСЗО Type-75 / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, kctv

Кратко:

Мощный взрыв на арсенале РФ уничтожил снаряды для РСЗО Type-75

Россия снова осваивает Type-75, вероятно, из новой партии

Учения показали неизвестные кассетные боеприпасы

В России в апреле этого года произошел мощный взрыв на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления, где хранилась партия снарядов к северокорейской реактивной системе залпового огня (РСЗО) Type-75. Об этом сообщает военный портал Defense Express.

После взрыва на фронте долгое время не было видно этих систем. Однако недавно в открытом доступе появились новые фото и видео Type-75 на учебных полигонах, на которых также видны загадочные кассетные ракеты.

видео дня

Издание предполагает, что экипажи только начали осваивать новые системы, что может свидетельствовать о прибытии в Россию новой партии Type-75.

Вместе с самими Type-75 опубликованы фотографии реактивных снарядов. В частности, заметны осколочно-фугасные снаряды с маркировкой "РСЗО-107-ОФ" и ракеты с пометкой "РСЗО-107-Э", тип которых пока неизвестен.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика / Инфографика: Главред

По имеющимся снимкам, оба боеприпаса имеют разные типы взрывателей, что свидетельствует о разном принципе их действия. Обломочно-фугасный снаряд имеет более острый наконечник, тогда как неизвестный - более тупой формы.

Defense Express отмечает:

"Теоретически это могут быть осколочно-фугасные усиленного осколочного действия, зажигательные или учебные ракеты. Но более вероятный вариант, что они являются кассетными. Тогда это объясняет наличие описания и характеристик суббоеприпасов в методичке к этим системам".

Помощь КНДР России в войне против Украины - что известно

Как сообщал Главред, недавно КНДР впервые подтвердила участие в войне против Украины. Ким Чен Ын лично отдал приказ отправить армию воевать с Россией против Украины.

Кроме того, КНДР могла значительно активизировать военную поддержку России в ее войне против Украины. По данным доклада Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), созданной 11 странами-членами ООН, только за последние полтора года КНДР передала России до 9 миллионов артиллерийских снарядов и не менее 100 баллистических ракет.

Также Кремль объявил о старте строительства автомобильного моста через реку Туманную, который соединит страны. Таким образом Россия и КНДР вышли на новый уровень "братства".

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