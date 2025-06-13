ПриватБанк предупредил о масштабном отключении банкоматов, терминалов и карт

Часть банковских сервисов будет временно недоступна, предупредили в ПриватБанке.

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В ПриватБанке предупредили о технических работах / коллаж УНИАН

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ПриватБанк сообщил о плановых технических работах

Работы обычно проводятся ночью — в период наименьшей активности клиентов

Государственный ПриватБанк сообщил о плановых технических работах, которые станут причиной отключения ряда основных банковских функций для клиентов.

Часть банковских сервисов будет временно недоступна, говорится в сообщении на официальном сайте ПриватБанка.

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Дата и время технических работ

В сообщении отмечается, что технические работы в ПриватБанке запланированы в ночь на 14 июня.

Согласно сообщению, отключение ряда сервисов запланировано с 00:05 до 06:30 утра 14 июня.

Какие функции будут отключены

Уточняется, что временно не будут работать следующие услуги:

операции с банковскими картами,

банкоматы,

терминалы самообслуживания,

POS-терминалы ПриватБанка.

Что говорят в ПриватБанке

В банке пояснили, что регламентные работы обычно проводятся ночью — в период наименьшей активности клиентов.

"Если вы планируете совершать платежи или покупки картой в это время — рекомендуем сделать это заранее либо отложить на несколько часов. Благодарим за понимание", — говорится в сообщении банка.

Ранее сообщалось о жалобах клиентов ПриватБанка на то, что банкоматы "съедают" и не возвращают деньги. В Украине участились жалобы на случаи, когда банкоматы снимают деньги с карты, но не выдают наличные.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк без предупреждений закрывает счета и не отдает деньги. Клиентка банка пожаловалась, что банк сам без объяснения причин разорвал с ней отношения и закрыл счета.

Как ранее сообщал Главред, украинцы жалуются на похищение кредитных средств с карт ПриватБанка. Клиенты ПриватБанка жалуются, что с их счетов мошенники сняли все средства, включая кредитный лимит, который теперь нужно вернуть.

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Что известно о ПриватБанке? ПриватБанк - крупнейший по размерам активов украинский банк и лидер розничного банковского рынка Украины, зарегистрированный 19 марта 1992 года. Одним из первых ввел в Украине современные цифровые банковские услуги и уникальные технологические решения, позволяющие клиентам пользоваться большинством услуг дистанционно через Приват24. Инициатором создания, его первым председателем правления был украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко, пишет Википедия .

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