ПриватБанк предупредил о масштабном отключении банкоматов, терминалов и карт

Главное:
- ПриватБанк сообщил о плановых технических работах
- Работы обычно проводятся ночью — в период наименьшей активности клиентов
Государственный ПриватБанк сообщил о плановых технических работах, которые станут причиной отключения ряда основных банковских функций для клиентов.
Часть банковских сервисов будет временно недоступна, говорится в сообщении на официальном сайте ПриватБанка.
Дата и время технических работ
В сообщении отмечается, что технические работы в ПриватБанке запланированы в ночь на 14 июня.
Согласно сообщению, отключение ряда сервисов запланировано с 00:05 до 06:30 утра 14 июня.
Какие функции будут отключены
Уточняется, что временно не будут работать следующие услуги:
- операции с банковскими картами,
- банкоматы,
- терминалы самообслуживания,
- POS-терминалы ПриватБанка.
Что говорят в ПриватБанке
В банке пояснили, что регламентные работы обычно проводятся ночью — в период наименьшей активности клиентов.
"Если вы планируете совершать платежи или покупки картой в это время — рекомендуем сделать это заранее либо отложить на несколько часов. Благодарим за понимание", — говорится в сообщении банка.
Ранее сообщалось о жалобах клиентов ПриватБанка на то, что банкоматы "съедают" и не возвращают деньги. В Украине участились жалобы на случаи, когда банкоматы снимают деньги с карты, но не выдают наличные.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк без предупреждений закрывает счета и не отдает деньги. Клиентка банка пожаловалась, что банк сам без объяснения причин разорвал с ней отношения и закрыл счета.
Как ранее сообщал Главред, украинцы жалуются на похищение кредитных средств с карт ПриватБанка. Клиенты ПриватБанка жалуются, что с их счетов мошенники сняли все средства, включая кредитный лимит, который теперь нужно вернуть.
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Что известно о ПриватБанке?
ПриватБанк - крупнейший по размерам активов украинский банк и лидер розничного банковского рынка Украины, зарегистрированный 19 марта 1992 года. Одним из первых ввел в Украине современные цифровые банковские услуги и уникальные технологические решения, позволяющие клиентам пользоваться большинством услуг дистанционно через Приват24. Инициатором создания, его первым председателем правления был украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко, пишет Википедия .
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