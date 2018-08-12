Турция перейдет на расчеты с Украиной в нацвалюте

Реджеп Тайип Эрдоган / Reuters

На фоне кризиса в турецко-американских отношениях Анкара готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на фоне кризиса в турецко-американских отношениях, передает Anadolu.

По его словам, если страны Европы тоже захотят избавиться от "оков доллара", то Турция готова перейти и с ними на аналогичные расчеты в торговле.

Накануне Эрдоган призвал сограждан продать имеющуюся иностранную валюту, чтобы поддержать лиру, которая в последнее время демонстрирует рекордное падение.

Ранее США повысили пошлины на турецкие сталь и алюминий.

"В отношении Турции я только что санкционировал повышение в два раза пошлин на сталь и алюминий, в то время как их валюта, турецкая лира, стремительно падает по отношению к нашему очень крепкому доллару! - написал Трамп в Twitter. - Пошлины на алюминий составят 20% и 50% - на сталь. Наши отношения с Турцией сейчас нехорошие".