Почти никогда не используют: для чего нужен крючок на дверце автомобиля

Это небольшое приспособление делает выполнение повседневных задач значительно удобнее.

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Для чего нужен крючок на дверце автомобиля / Фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Какие функции выполняет крючок на дверце автомобиля

Как его использовать с пользой

После покупки нового автомобиля редко кто углубляется в изучение руководства по эксплуатации. Большинство водителей ограничиваются советами продавцов и сразу садятся за руль. Однако в каждой машине есть скрытые функции, которые способны сделать жизнь проще.

Одна из таких — крючок на дверце автомобиля, пишет Главред.

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Основная и скрытая функция крючка на дверце автомобиля

Крючки есть на каждой дверце автомобиля, и их основное предназначение — обеспечение надежного и полного закрытия двери. Но кроме этой очевидной задачи у крючка есть скрытая функция, которая может удивить даже опытных водителей.

На некоторых моделях автомобилей к этому крючку можно прикрепить специальную педаль, которая значительно упрощает доступ к труднодоступным местам. Например:

Доступ к багажнику : Если вам нужно быстро достать что-то из багажника на крыше автомобиля, дополнительная педаль станет отличным решением.

: Если вам нужно быстро достать что-то из багажника на крыше автомобиля, дополнительная педаль станет отличным решением. Очистка крыши автомобиля: Педаль поможет вам безопасно дотянуться до крыши при мойке машины или уборке снега.

Это небольшое приспособление делает выполнение повседневных задач значительно удобнее.

Как использовать дверной крючок безопасно?

Прежде чем устанавливать педаль или наступать на нее, убедитесь, что:

Все крючки на дверях надежно и плотно прикручены .

. Автомобиль находится на стабильной поверхности , чтобы избежать опрокидывания.

, чтобы избежать опрокидывания. Педаль закреплена надежно и способна выдержать ваш вес.

Если соблюдать эти меры предосторожности, использование скрытой функции крючка станет не только практичным, но и безопасным.

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