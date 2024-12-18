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"Причастен к преступлениям": в США отреагировали на ликвидацию топ-генерала РФ

Алексей Тесля
18 декабря 2024, 01:05
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Игорь Кириллов был причастен к использованию химического оружия против украинских военных, напомнил Мэтью Миллер.
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Мэтью Миллер прокомментировал ликвидацию Игоря Кириллова / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важно:

  • Госдеп прокомментировал информацию о ликвидации генерала РФ
  • Кириллов был причастен ко многим военным преступлениям

Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер прокомментировал информацию о ликвидации российского генерала Игоря Кириллова в Москве.

Соединенные Штаты не знали о подготовке уничтожения военного преступника РФ и не участвовали в этой операции, цитирует Миллера Голос Америки.

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"Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не были привлечены", - заявил спикер Госдепартамента США.

При этом он также отметил, что у Вашингтона нет оценки по этому вопросу. Вместе с тем он пояснил, что Кириллов был причастен ко многим военным преступлениям.

"Очевидно, он был генералом, участвовавшим в многочисленных преступлениях. Он был причастен к использованию химического оружия против украинских военных. Это то, о чем Соединенные Штаты говорили публично ранее, что российские военные под его командованием использовали химические вещества, запрещенные международным правом на поле боя", – подчеркнул Миллер.

Что известно о ликвидации Кириллова

Уничтожение российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве уже имеет несколько версий как по поводу способа исполнения, так и о том, кто его мог убрать.

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби в эфире канала CNN заявил, что Соединенные Штаты изучают информацию о ликвидации Кириллова и контакте с украинской стороной. В то же время, он не прокомментировал, что конкретно произошло, и кто был ответственным.

Ранее сообщалось о том, что в Москве подорвали генерала ВС РФ. Накануне Служба безопасности Украины сообщила, что объявила подозрение российскому генералу Игорю Кириллову.

Напомним, ранее во временно оккупированном Севастополе ликвидировали руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ Валерия Транковского. Его автомобиль был взорван. По данным СМИ, ликвидация Транковского - успешная спецоперация Службы безопасности Украины.

Как сообщал Главред, в Подмосковье в Кузьминском лесопарке ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаила Шатского.

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Государственный департамент США - министерство иностранных дел США, возглавляемое Государственным секретарем. Государственный департамент США был создан в 1789. Первым госсекретарем США стал Томас Джефферсон. С 26 января 2021 г. Госдепартамент возглавляет Энтони Джон "Тони" Блинкен, пишет Википедия.

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