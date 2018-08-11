Из-за конфликта с США Эрдоган призвал граждан Турции продать доллары и евро

Эрдоган порекомендовал избавиться от долларов и евро / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих граждан продать имеющуюся иностранную валюту, чтобы поддержать лиру, которая в последнее время демонстрирует рекордное падение.

Об этом он заявил во время выступления в турецком городе Унье, добавив, что США предали своего стратегического партнера в НАТО.

Напомним, после заключения под стражу сотрудников американской дипмиссии, в том числе пастора Эндрю Брансона, которого по мнению США безосновательно обвиняют в шпионаже, Вашингтон объявил о санкциях против министров юстиции и внутренних дел Турции. В ответ Анкара заморозила активы американских министров на территории страны.

Как ранее сообщалось, Трамп приказал увеличить в два раза пошлины на алюминий и сталь из Турции, чем сразу обвалил лиру на 18%.