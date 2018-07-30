Эрдоган попросил принять Турцию в БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил принять Турцию в состав БРИКС.

"Если вы нас возьмете, то группу будут называть БРИКСТ. Особенно Китай сказал, что он выступает за расширение. Я увидел, что они рассматривают возможность участия других стран в своей группе. Они не против", - цитирует Эрдогана Hurriyet Daily News.

Он отметил, что Турция входит в "Большую двадцатку", и ее члены могли бы посодействовать включению страны в БРИКС.

Ранее Эрдогана пригласили на десятый ежегодный саммит организации в Йоханнесбурге как председателя Организации Исламского сотрудничества (ОИК).

БРИКС - международная организация, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Накануне журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в своем Telegram-канале фото с ужина президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммитев БРИКС в ЮАР. Смирнов отметил, что лидерам стран-участниц подали красное вино и говядину. Еду в тарелках, в том числе российского президента, журналист описал как "что-то зеленое".