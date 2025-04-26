MOLODI: 'Можно петь о любви, но нельзя делать вид, что все в порядке'

Наш главный план сейчас - держать тот уровень, которого мы уже достигли, и поднимать его еще выше.

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Группа MOLODI / Коллаж Главред, фото пресс-службы

Группа MOLODİ буквально ворвалась в Нацотбор Евровидения в 2025 году и так же ворвалась в сердца украинцев. Трек "Мое море" - очень символичный и драйвовый - быстро попал в тренды социальных сетей и в то же время, как популярные, так и обычные украинцы, начали выкладывать свои сториз под зажигательный трек.

В интервью Главреду ребята рассказали о том, с чего началась группа, о том, для кого они пишут музыку, о молодости, о публичности и Евровидении.

Артистов интересно не только слушать, но и приятно смотреть на них. Они открыты и энергичны и, скорее всего, их звезда еще засияет на мировой сцене.

MOLODI - очень интересная новая украинская группа. Расскажите о том, как образовался проект. Расскажите немного о себе.

Кирилл: Мы с Ваней познакомились еще в Мариуполе 8 лет назад - учились на электриков в одном техникуме. Но с первых разговоров стало понятно, что нам интереснее музыка, чем проводка. Я начинал как уличный музыкант, а Ваня - в группе. Наше первое выступление вместе было в новогоднюю ночь, когда меня пригласили подменить гитариста группы. А дальше уже было много шагов к созданию MOLODI.

Ваня: Я барабанщик и саундпродюсер, Кирилл - вокалист, гитарист и автор. Мы оба - не из музыкальных семей, всего добивались сами. В 2020 году переехали в Киев, где после полномасштабного вторжения и начался наш путь как группы MOLODI. Кстати, название нам придумал наш друг ENLEO. Оно звучит просто, но точно. Потому что мы действительно о молодости - это не только возраст, а состояние, взгляды на жизнь.

Какова философия группы MOLODI. О чем она? О любви? Борьба? Тоска? С чем вас должны ассоциировать поклонники?

Кирилл: Мне кажется, что нас должны ассоциировать с молодостью, энергией и любовью. Если говорить о философии группы MOLODI, то она - в отражении настроений нашего поколения. Мы транслируем собственные переживания, наш опыт, который знаком многим молодым людям. Это о том, как мы видим мир, как чувствуем любовь, как переживаем потерю, печаль, депрессию, эмоции. Мы говорим о молодости такой, какая она есть - честной, эмоциональной, часто противоречивой.

Кто пишет для вас музыку? Как выбираете композиции?

Ваня: Пишем сами и музыку, и тексты. Для нас самое главное - это идея. Всегда надо начать с чего-то, но сам замысел появляется по-разному. Иногда это какой-то черновик от Кирилла, иногда - мой. Бывает, мы садимся вместе и пишем текст, иногда - сначала появляется минус. Например, "My sea" родилась из простой фразы - мое море.

Песня "Наламав" - это мой отрывок, который мы с Кириллом дорабатывали еще задолго до того, как она стала альбомной песней. А "Я не Я" вообще создавалась как трек на продажу, но мы поняли, что она слишком классная, чтобы отдать - оставили ее себе.

Кирилл: Нам редко приходится выбирать между треками. Когда мы уже беремся за какую-то песню - значит, мы точно чувствуем, что это оно. Даже когда формировали альбом, не было долгих сомнений - мы просто собрали те треки, которые логично складывались в общее настроение и месседж.

Группа MOLODI - Иван и Кирилл / Фото пресс-службы группы

С кем из украинских или мировых артистов мечтаете поработать вместе?

Ваня: Наверное, нам было бы интереснее поработать не столько с артистами, сколько с украинскими саундпродюсерами. Нам очень импонируют Антон Чилиби, Стас Черный, Сергей Ранов, Иван Клименко. Мы сами много работаем как саундпродюсеры, но при этом хочется учиться новому, слышать другие подходы. Это было бы классно - обменяться опытом, поработать вместе, что-то открыть друг для друга. Потому что часто мы, как говорится, изобретаем велосипед заново. В процессе. Уже после завершения трека, узнаем о каких-то очевидных лайфхаках, которые могли бы существенно облегчить работу. Просто рядом не было человека, который бы это подсказал.

У вас вышел новый альбом. Расскажите немного о нем. О чем он о чем он?

Кирилл: Наш альбом "Душой и телом" - о том, как мы видим любовь. И я бы сказал именно любовь, а не только любовь. Потому что для нас это понятие значительно шире и глубже. Любить можно человека, город, жизнь - и делать это без страха, пока молодой. "my sea" - это песня о связи с родным домом, который не разрушат ни войны, ни потери.

Для нас море стало символом памяти, боли и любви к месту, которое всегда будет жить в сердце. Или, скажем, "пока молодой" - для меня она о любви к жизни. Фраза "танцуй, пока молодой" звучит как напоминание жить здесь и сейчас. Она о молодости, которая не ждет удобного момента, а берет от жизни все.

Группа MOLODI - Иван и Кирилл / Фото пресс-службы группы

Как пришло решение принять участие в Нацотборе? Какие были ваши эмоции? Согласны ли были с решением жюри?

Кирилл: Идея податься на Нацотбор у нас появилась давно - впервые в 2022 году. Тогда у нас даже не было релизов, и это было скорее мечтой, чем реальным планом. Мы тогда еще не совсем объективно оценивали себя.

Прошло два года - мы многому научились, повзрослели, сформировали собственное звучание и уже точно знали: если идти - то только с тем, что действительно чувствуем, что можем донести по-настоящему, искренне, с эмоцией, которую не надо выжимать из себя искусственно.

Это был очень сильный опыт - от полного истощения во время подготовки, через эмоциональное выгорание после выступления, до постепенной эйфории, когда мы поняли: наше выступление действительно откликнулось людям. Мы почувствовали, что нашли своих слушателей. Их становится все больше и больше. Мы продолжаем работать и не собираемся останавливаться.

Ваня: Мы понимали, что Нацотбор - это очень ответственный процесс. И жюри - это не просто случайные люди. Это профессионалы с огромным опытом, многие из которых сами были представителями Украины на Евровидении, победителями, или уже годами работают в музыкальной индустрии.

Мы с уважением относимся к их видению. И мы согласны с теми оценками, которые мы получили. Да, мы, конечно, ожидали более высоких баллов. Но для нас это скорее мотивация, чем разочарование. Мы постоянно работаем над собой, много занимаемся самоанализом. И когда тебя оценивают такие профессионалы - это шанс еще точнее увидеть свои слабые места и проработать их.

Мечтали ли вы о победе?

Кирилл: Если честно - нет. Победа на Нацотборе или даже на Евровидении для нас никогда не была именно мечтой. Когда мы только начинали путь на отборе, у нас было желание поучаствовать, рассказать свою историю, донести свою музыку. Но постепенно это превратилось в цель. Не мечту, а четкую цель, к которой мы начали идти. Чем ближе был сам Нацотбор, тем сильнее становилось желание победить. Это было искренне, не ради пиара. Мы понимали, зачем это нам - чтобы звучать громче, чтобы нас услышали не только в Украине, но и за ее пределами.

С чего бы начали подготовку и на чем фокусировались бы, если бы пришлось представлять Украину в этом году?

Ваня: Если бы мы победили, то прежде всего продолжили бы работать над вокалом, энергетикой на сцене, уверенностью - в каждом движении, в каждом взгляде. Это была бы тотальная работа над выступлением и режиссурой номера.

Мы и так очень серьезно готовились к финалу Нацотбора, но если бы должны были представлять Украину на Евровидении - это была бы подготовка без всякого отдыха. Мы понимаем, что должны были бы выложиться на максимум, чтобы достичь наилучшего результата.

Кирилл: И, безусловно, мы очень активно занялись бы английским. Потому что представлять Украину на международном уровне - это ответственность. Надо уверенно доносить свое мнение, рассказывать о себе, о стране, о нашей музыке. Мы бы точно хотели иметь возможность самостоятельно общаться с журналистами и коллегами и быть понятыми без переводчика.

Планируете ли делать еще одну попытку в следующем году представлять Украину в Евровидении?

Ваня: Не исключаем такую возможность. Но только с треком, в который верим на 100%.

Кирилл: И если почувствуем, что время - правильное.

Что для вас публичность во время войны?

Кирилл: Публичность - это не только об узнаваемости или популярности. Это, в первую очередь, об ответственности. Ответственность за то, что ты говоришь, какие смыслы транслируешь, насколько твое присутствие в медиапространстве реально приносит пользу.

Сейчас, когда идет война, мы не имеем права говорить только о себе и закрывать глаза на то, что происходит вокруг. Можно петь о любви, но нельзя делать вид, что все в порядке. И мы искренне считаем: каждый украинский артист, независимо от того, где он находится - в Украине или за рубежом, - должен говорить о войне, держать эту тему на злобе дня.

В чем миссия артиста во время войны?

Ваня: Миссия артиста сегодня - быть не только исполнителем песен, а тем, кто держит внимание общества на важном. Кто поддерживает, кто собирает средства, кто создает контекст и смыслы. У нас есть аудитория, у нас есть сцена, у нас есть ресурсы - и мы обязаны их использовать. И именно это мы это делаем сейчас и будем продолжать.

Какие у вас творческие планы на этот год?

Ваня: Наш главный план сейчас - держать тот уровень, которого мы уже достигли, и поднимать его ещё выше. Это - и новые релизы, и активность в соцсетях, и, что особенно важно сейчас, концертная деятельность. У нас много запросов на живые выступления и понимаем: чтобы проводить концерты на самом высоком уровне, нужна серьёзная подготовка.

Кирилл: У нас уже есть несколько песен, которые мы готовим к релизу в этом году. Это треки, в которые мы действительно верим. Мы делаем на них ставку - и уверены, что они способны вывести нас на новый уровень. И хотим до конца года сделать трек, который возглавит чарты.

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