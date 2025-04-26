Орал не своим голосом: Киркоров чуть не сгорел во время концерта

Кратко:
- Что случилось во время концерта
- Почему орал Киркоров
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, пострадал во время своего собственного концерта.
По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, путинист Киркоров обжёг руки во время концерта в питерском БКЗ "Октябрьский". Певец работал номер с фейерверками, но что-то пошло не так.
Во время номера Киркоров стал орать не своим голосом, вздыхал и кряхтел. В конце перформанса путинист заключил: "Обжёгся".
Про Киркорова известно давно, что личность он тонкой душевной организации. В частности, много лет назад в сети распространилось видео, как к нему во время концерта вышла фанатка, а он так испугался, что завизжал, как девочка.
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Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
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Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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