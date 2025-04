РФ не имеет военной силы захватить Украину, но у Путина есть новый план - ISW

Ключевые тезисы:

Президент США Дональд Трамп на днях назвал якобы отказ России от планов по оккупации всей Украины "очень значительной уступкой". Однако, Кремль начинал полномасштабное вторжение именно с этой целью, а дальнейшие годы войны показали неспособность России достичь этой цели. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что "отказ" от того, что Россия не способна осуществить, вряд ли может считаться "большой уступкой".

Отмечается, что Россия в 2022 году рассчитывала в феврале-марте захватить Киев, чтобы заставить Украину полностью капитулировать, сбросить действующее украинское правительство и разоружить украинскую армию, что означало бы полное поражение Украины.

По мнению аналитиков, повторить даже достижения начала полномасштабного вторжения в Украину в обозримом будущем России вряд ли удастся.

"Российские войска пока не в состоянии начать наступательную операцию, которая могла бы привести к захвату Киева или форсированию реки Днепр на юге Украины, и провели 2024 год в отчаянных боях, чтобы захватить территорию в девять десятых размера Род-Айленда. Россия не имеет военной силы, чтобы захватить остальную часть Украины при отсутствии полномасштабной мобилизации российского общества, и, возможно, не тогда, пока Запад продолжает поддерживать Украину", - добавляют в ISW.

Кроме того, в отчете сообщается, что неспособность России захватить всю Украину вовсе не означает, что Москва прекратила об этом мечтать.

"Рупоры Кремля, включая секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева, заложили риторическую основу для того, чтобы Россия в конце концов выдвинула претензии на большую часть или всю Украину. 24 апреля российские официальные лица также удвоили свои требования по смене власти в Украине и риторику, направленную на подрыв легитимности нынешнего украинского правительства. Оба эти усилия вместе свидетельствуют о том, что Путин сохраняет свою цель контролировать всю Украину, но ограничен неспособностью России достичь этой цели военным путем", - подытожили аналитики.

Напомним, как сообщал Главред, в плане президента США Дональда Трампа предусматривается сохранение за страной-агрессором Россией контроля над оккупированными украинскими территориями, и это условие является "окончательным".

Президент США Дональд Трамп также заявил, что временно оккупированный Россией Крым останется под контролем Кремля по итогам мирных переговоров.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает юридически российской ни одну из временно оккупированных территорий. По его словам, только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.