Уйдет из жизни или передаст власть: прогноз последнего срока Путина в Кремле

Александр Морозов не исключает, что нужно готовиться к тому, что Владимир Путин пойдет на следующую каденцию

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/ сайт Кремля, Facebook Морозов

Главное из заявлений Морозова:

Путин останется у власти как минимум до 2030 года

Путин пойдет на следующую президентскую каденцию

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов прокомментировал вопрос о том, на какой срок еще может остаться у власти диктатор РФ Владимир Путин.

"Ну, какие-то экстремальные, чрезвычайные причины, конечно, возможны. Но если, собственно говоря, заниматься политическим планированием или вопросами выработки политических стратегий, то нужно исходить из того, что Путин останется у власти как минимум до 2030 года — то есть еще на шесть лет, до окончания его каденции", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт не исключает, что нужно готовиться к тому, что Путин пойдет на следующую президентскую каденцию, которая уже может стать для него проблемной по возрасту.

"Возможно, именно тогда он либо уйдет из жизни, либо покинет пост и будет стремиться передать власть. Но это произойдет не в рамках текущего срока — надо исходить именно из этого. Просто это более прагматичный подход, поскольку абсолютно бесполезно стратегически жить в режиме ожидания того, что диктатор внезапно исчезнет. Такой расчет — ошибочный", - добавил Морозов.

Смотрите видео - интервью Александра Морозова:

Ранее сообщалось о том, что Путин внезапно заговорил о своем преемнике и кандидатах. Российский диктатор отметил, что может быть несколько кандидатов, "чтобы у народа был выбор".

Как писал Главред, тема преемника была табуирована в российской политике довольно давно, а предыдущие президентские выборы (март 2024), казалось, поставили точку в этом вопросе. Правда, в России сложилась ситуация при которой табу на преемника не мешало элитам фактически жить в логике транзита власти.

Напомним, ранее Савик Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках. Сразу после смерти Владимира Путина в РФ начнется схватка за власть, говорит Савик Шустер.

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Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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