Жена Виталия Козловского высказалась об его "освобождении" от Игоря Кондратюка

Юлия Бакуменко на правах пиарщицы своего звездного мужа поделилась реакцией на конец 13-летней ссоры.

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Юлия Бакуменко высказалась о завершении конфликта между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Вкратце:

Кондратюк и Козловский уладили многолетнюю размолвку из-за авторского права

Жена и пиарщица Виталия отреагировала на это событие

6 мая 2025 года музыкальный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк сообщил, что его 13-летний конфликт с певцом Виталием Козловским официально исчерпан - артист погасил долг перед своим бывшим патроном. Взамен шоумен передал Виталию каталог его песен в полном объеме.

"Дело закрыто", - написал Кондратюк. Козловский в свою очередь подтвердил слова продюсера, и отметил, что стал "свободным от Кондратюка", и "все его старые хиты принадлежат ему".

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Свое слово по поводу завершения многолетнего конфликта между продюсером и певцом высказала Юлия Бакуменко - пиар-менеджер и жена Козловского. Сперва она сделала репост объявления о завершении судового дела с комментарием: "Ну что, друзья, наконец по пина коладе (название коктейля и одного из треков артиста - прим. редактора)?".

Реакция Юлии Бакуменко на завершение конфликта между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком / instagram.com/yuliabakumenko

Сегодня Бакуменко сообщила, что Виталий Козловский воздержится от комментариев по делу Игоря Кондратюка до полного завершения всех формальностей. Также она от лица себя и своего звездного супруга поблагодарила всех за поддержку.

"Безгранично благодарны за внимание, поддержку и теплые слова! Нам очень приятно чувствовать Вашу искреннюю радость! На данный момент не комментируем ситуацию до завершения всех формальных процессов. Виталий совсем скоро все расскажет и поделится всем, что произошло! Единственное, что пока можем сказать - мы очень счастливы", - написала Юлия.

Реакция Юлии Бакуменко на завершение конфликта между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком / instagram.com/yuliabakumenko

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Конфликт между Козловским и Кондратюком Украинский певец Виталий Козловский и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк стали сотрудничать в начале двухтысячных, после победы артиста на проекте "Шанс". В 2012 году они объявили про разрыв деловых отношений, после чего Козловского ждало судебное разбирательство: на концертах Виталий, уже как самостоятельный артист, продолжил исполнять песни, написанные во времена сотрудничества с Кондратюком, и авторские права на которые принадлежат продюсеру. За нарушение Виталий обязан выплатить бывшему покровителю большую сумму. С тех пор в прессе певец и продюсер стали отзываться друг о друге не очень лестно. Скандал между Кондратюком и Козловским вспыхнул с новой силой после того, как осенью 2023 года стало известно, что Игорь Кондратюк изымает военную зарплату Виталия Козловского в счет погашения долга практически полностью. Тогда певец-воин предложил продюсеру мирный договор, в котором они могли бы обсудить более комфортные условия выплат на время прохождения артистом воинской службы. Шоумен ответил бывшему подопечному в грубой форме отказом, и назвал его "неучем и рецидивистом по нарушению авторских прав".

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