Не только десерт: откуда берут птичье молоко

Вы узнаете:
- У кого из птиц вырабатывается молоко
- Какое на вид естественное птичье молоко
На вопрос, из чего делают птичье молоко обычно большинство привыкли перечислять ингредиенты, такие как сметана, сахар, какао и желатин. Однако на самом деле в природе "птичье молоко" существует не в виде торта или конфет.
Главред узнал, что это биологический термин, который описывает особое питательное вещество, которое некоторые птицы вырабатывают у себя в организме для вскармливания птенцов.
Если говорить о том, какая птица делает птичье молоко, то выработать его могут голуби, фламинго и императорские пингвины. Это подтвердил и пользователь Reddit под ником TueboEmu315, который рассказал о молоке у голубей.
"Голубиное "молоко", его еще называют молочком из вола, вырабатывается в горле матери-голубки, чтобы затем срыгнуть его в клювики ее новорожденных птенцов", - пояснил он.
Природное птичье молоко на вид является кремовым, или беловатым, при этом гуще воды. При этом ученые утверждают, что оно в некоторых случаях более питательное, чем коровье молоко.
Другие новости:
- Как остановить прорастание картофеля: эксперт раскрыли секрет долгого хранения
- Все испортите: эксперт сказала, о чем не стоит спрашивать на первом свидании
- Как в Украине появилась гречка: историк удивил ответом: как она появилась в Украине
Что такое reddit?
Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред