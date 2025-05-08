Не только десерт: откуда берут птичье молоко

Что входит в состав птичьего молока, как десерта, знает большинство, но существует ли настоящее молоко птиц - единицы.

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Откуда берут птичье молоко птенцы / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

У кого из птиц вырабатывается молоко

Какое на вид естественное птичье молоко

На вопрос, из чего делают птичье молоко обычно большинство привыкли перечислять ингредиенты, такие как сметана, сахар, какао и желатин. Однако на самом деле в природе "птичье молоко" существует не в виде торта или конфет.

Главред узнал, что это биологический термин, который описывает особое питательное вещество, которое некоторые птицы вырабатывают у себя в организме для вскармливания птенцов.

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Если говорить о том, какая птица делает птичье молоко, то выработать его могут голуби, фламинго и императорские пингвины. Это подтвердил и пользователь Reddit под ником TueboEmu315, который рассказал о молоке у голубей.

"Голубиное "молоко", его еще называют молочком из вола, вырабатывается в горле матери-голубки, чтобы затем срыгнуть его в клювики ее новорожденных птенцов", - пояснил он.

Природное птичье молоко на вид является кремовым, или беловатым, при этом гуще воды. При этом ученые утверждают, что оно в некоторых случаях более питательное, чем коровье молоко.

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