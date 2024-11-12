Сколько сахара в столовой ложке: простой способ измерения без весов

Вы узнаете:
- Сколько граммов сахара в разных ложках
- Как определить объем ложки с сахаром
Как измерить сахар в столовой ложке - вопрос, интересующий многих хозяек во время приготовления на кухне, особенно, когда речь идет о выпечке. Но не всегда понятно, сколько именно граммов сахара вмещает столовая ложка.
Пользователи Quora рассказали, как понять сколько сахара в одной ложке. Главред разобрался, что для начала стоит понимать, что количество сахара в ложке может меняться в зависимости от типа используемой ложки. Но есть приблизительные расчеты.
Чайная ложка (5 мл) содержит примерно 4 грамма сахара, если с горкой - около 6-8 граммов сахара. Столовая ложка (15 мл) содержит примерно 12 граммов сахара. Если вы не знаете, сколько граммов сахара в столовой ложке с горкой, то можете ориентироваться на 18-20 граммов сахара.
Поэтому, чтобы узнать, сколько ложек вмещает 50 г сахара, достаточно использовать предыдущие данные и рассчитать необходимое количество ложек обычных, или же с горкой.
Если вы понимаете, что ваши ложки нестандартные, то можно набрать в ложки сахар и поочередно высыпать его на весы. После этого достаточно запомнить, сколько граммов вмещает каждая из них.
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