Сколько сахара в столовой ложке: простой способ измерения без весов

Часто во время приготовления пищи под руками нет кухонных весов, тогда спасет знание, сколько сахара в 1 столовой ложке.

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Как измерить сахар в столовой ложке / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Сколько граммов сахара в разных ложках

Как определить объем ложки с сахаром

Как измерить сахар в столовой ложке - вопрос, интересующий многих хозяек во время приготовления на кухне, особенно, когда речь идет о выпечке. Но не всегда понятно, сколько именно граммов сахара вмещает столовая ложка.

Пользователи Quora рассказали, как понять сколько сахара в одной ложке. Главред разобрался, что для начала стоит понимать, что количество сахара в ложке может меняться в зависимости от типа используемой ложки. Но есть приблизительные расчеты.

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Чайная ложка (5 мл) содержит примерно 4 грамма сахара, если с горкой - около 6-8 граммов сахара. Столовая ложка (15 мл) содержит примерно 12 граммов сахара. Если вы не знаете, сколько граммов сахара в столовой ложке с горкой, то можете ориентироваться на 18-20 граммов сахара.

Поэтому, чтобы узнать, сколько ложек вмещает 50 г сахара, достаточно использовать предыдущие данные и рассчитать необходимое количество ложек обычных, или же с горкой.

Если вы понимаете, что ваши ложки нестандартные, то можно набрать в ложки сахар и поочередно высыпать его на весы. После этого достаточно запомнить, сколько граммов вмещает каждая из них.

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