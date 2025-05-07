Все испортите: эксперт сказала, о чем не стоит спрашивать на первом свидании

Эксперт назвала пять вопросов-табу для первой встречи с партнером.

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Пять вопросов-табу на первом свидании / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как не испортить впечатление о себе на первом свидании

Какие вопросы не стоит задавать партнеру при первой встрече

Первое свидание - всегда волнительный момент. Чтобы встреча прошла хорошо важно не только позаботиться о красивом наряде или выбрать место для свидания. Стоит также не забывать о корректных вопросах к партнеру. Главред со ссылкой на эксперта по вопросам отношений Олексу Джонстон собрали пять вопросов, которые не стоит задавать на первом свидании, чтобы не испортить впечатление от встречи.

По словам эксперта, люди довольно часто не осознают, что определенные вопросы, независимо от того, насколько невинными они вам кажутся, могут мгновенно заставить вашего собеседника бежать к выходу.

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Сколько ты зарабатываешь?

Ничто не убивает романтический потенциал быстрее, чем слишком разговор о финансах на первом свидании.

"Вопрос о зарплате на первом свидании свидетельствует о том, что вы оцениваете человека, исходя из его финансовых возможностей, а не из его личностных качеств. Это создает дискомфорт и сигнализирует о том, что вас больше интересует его банковский счет, чем то, кем он является как личность", - объясняет женщина.

Олекса рекомендует задать вопрос о сфере работы и узнать, нравится ли партнеру его вид деятельности.

Почему ты до сих пор одинок?

Это может показаться невинным вопросом, но он может быть неприятным для вашего партнера. Ведь человек может начать думать, что с ним что-то не так, если у него нет отношений.

Вместо этого попробуйте спросить об интересах или о том, чем человек любит заниматься в свободное время.

Кажусь ли я тебе более привлекательной, чем твоя бывшая?

У каждого есть бывшие, но вспоминать о них на первом свидании - рискованно.

"Этот вопрос является тройной угрозой - он демонстрирует неуверенность в себе, заставляет думать о бывшем во время вашего свидания и ставит в безвыходное положение партнера", - рассказывает Олекса.

Когда ты хочешь иметь детей и сколько?

Хотя это важный вопрос, его не стоит задавать на первом свидании.

"Это создает огромное давление и может заставить вашего партнера почувствовать, что он проходит собеседование на должность отца или матери, а не просто знакомится с вами", - считает эксперт.

Обсуждение планирования семьи является жизненно важным, но Олекса предлагает отложить его (и другие глубокие темы) на потом.

Ты что-то с собой делала?

Такой вопрос всегда непростой, а особенно - на первом свидании.

Комментарии или вопросы о внешности, которые выходят за пределы общих комплиментов, могут легко обидеть человека.

Эксперт советует ограничиться искренними комплиментами и не задавать навязчивых вопросов о внешности.

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