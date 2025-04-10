Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Злой человек - признаки, которые помогут избежать токсичных отношений

Марина Иваненко
10 апреля 2025, 21:18
80
Злой человек не всегда выглядит опасно. Злые люди хорошо маскируются, поэтому стоит знать их истинные черты и поведение.
Как понять, что человек злой
Как понять, что человек злой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как понять человек злой или добрый
  • Какие признаки злого человека

Давайте сначала выясним, какого человека можно считать злым, проще говоря, это тот человек, который поступает плохо. Некоторые считают, что это аморальные, больные, нечестные и развратные люди. Однако таким понятиям очень сложно дать однозначную оценку. То, что для одного является аморальным и неприемлемым, для другого может быть нормальным. Главред попытается помочь разобраться в этом вопросе.

Как можно охарактеризовать злого человека

Если вы заметите эти черты, имейте в виду, что такой человек может быть опасным:

  • Злые люди получают удовольствие от страданий других, они настолько жестоки, что могут чувствовать себя хорошо, когда видят чужое несчастье. Это могут быть как катастрофы в новостях, так и драматические события, произошедшие на их глазах.
  • Они радуются плохим новостям и наслаждаются чужим горем. Реальная опасность заключается в том, что злой человек часто может инициировать негативные события в жизни окружающих только для того, чтобы получить удовольствие от их страданий. Важно научиться распознавать таких людей еще до того, как они смогут испортить вашу жизнь или жизнь ваших близких.

  • Злые люди стремятся все контролировать, им нравится держать все под контролем. Речь идет не только о желании контролировать вас - они часто чувствуют бессилие, если не контролируют каждый аспект собственной жизни.
  • Они чрезвычайно подозрительны и никому не доверяют. Такие люди могут казаться фанатично пунктуальными, вежливыми и немногословными. Но как только вы впустите их в свою жизнь, они будут пытаться контролировать каждый ваш шаг.
  • Злые люди часто врут. По словам психолога Андрея Мельника, злые люди очень много врут. Если быть откровенными, каждый из нас иногда говорит неправду - кто-то в мелочах, кто-то в серьезном. Но патологические лжецы обманывают постоянно - даже самих себя. Ложь для них - это инструмент манипуляции ради личной выгоды.
  • Таким людям не свойственно чувство вины или раскаяния за содеянное. Они никогда не признают своей вины, потому что считают, что это уменьшит их авторитет, который они тщательно выстраивают.
  • Они самоутверждаются за счет других. Самой страшной формой манипуляции является игра на чувствах. Поводом для унижения может стать внешность, тело, хобби, мечты, цели, друзья или даже дом. Никогда не позволяйте другим изменить ваше мнение о себе или предать собственные принципы.
  • Они являются провокаторами конфликтных ситуаций. Так же, как различные злодеи разделяют людей на хороших и плохих, злые люди используют конфликты себе во благо, поскольку рассеянный, испуганный и неуверенный в себе человек лучше будет поддаваться управлению. Бороться с этим можно только одним способом - всегда быть уравновешенным и спокойным, даже в стрессовой ситуации.
  • Они ведут двойную жизнь. Злые люди никогда не показывают свое истинное лицо. Они живут даже не двойной жизнью, а сотнями жизней. Для каждого человека они используют другую маску, хорошо продуманную историю и образ. Единственное, что о них можно сказать точно - никто не может сказать, какие они настоящие.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Андрей Мельник

Андрей Мельник - украинский психолог, специалист по развитию самооценки и трансформации мышления. Он помогает женщинам строить здоровые отношения и улучшать качество жизни. Он ведет YouTube-канал "Фундамент Самооценки": На этом канале Андрей делится практическими советами и техниками по психологии и личностному развитию. Канал создан в 2018 году, сейчас подписчиками являются почти 28 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

психолог характер психология интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Допрос пленных из КНР и реакция Пекина: главные новости Украины (дайджест)

Допрос пленных из КНР и реакция Пекина: главные новости Украины (дайджест)

22:01Война
Ждать ли резких скачков: банкир дал четкий валютный прогноз до 20 апреля

Ждать ли резких скачков: банкир дал четкий валютный прогноз до 20 апреля

22:00Экономика
РФ пойдет в усиленное наступление в конце апреля: у Зеленского назвали направление

РФ пойдет в усиленное наступление в конце апреля: у Зеленского назвали направление

21:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священника

Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священника

Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

"Жизнь продолжается": Наталка Денисенко ошеломила признанием о личной жизни

"Жизнь продолжается": Наталка Денисенко ошеломила признанием о личной жизни

Гороскоп на завтра 11 апреля: Близнецам - успех, Весам, - большие достижения

Гороскоп на завтра 11 апреля: Близнецам - успех, Весам, - большие достижения

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:01

"Злоба, обиды": Наталка Денисенко поразила громким признанием

22:01

Допрос пленных из КНР и реакция Пекина: главные новости Украины (дайджест)

22:00

Ждать ли резких скачков: банкир дал четкий валютный прогноз до 20 апреля

21:49

РФ пойдет в усиленное наступление в конце апреля: у Зеленского назвали направлениеВидео

21:43

У Мурата Налчаджиоглу новая пассия: найди 10 отличий с бывшей

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:26

"Вышли с поднятыми руками": россияне расстреляли четырех украинских военных

21:18

Злой человек - признаки, которые помогут избежать токсичных отношений

20:55

Будут очень сильные снегопады: названа точная дата потепления

20:47

Как проверить яйца свежие или нет: неожиданный трюк сразит просто наповал

Реклама
20:38

Дрон РФ влетел в многоэтажку, есть жертвы: какой город стал целью врагаФото

20:15

Даже заявления не нужно: кого из пенсионеров ждет бонусная прибавка к выплатам

20:00

Угроза "Майдана" в США, люди выходят на улицы против Трампа - чего ждать дальше

19:43

ТОП-4 знака зодиака оставят неудачи в прошлом уже в апреле: о ком речь

19:37

Как нравиться людям: 10 эффективных привычек

19:19

Мишель Обама впервые прокомментировала слухи о разводе с экс-президентом США

19:18

"Это террор": что стало целью для удара РФ по ДнепруФотоВидео

19:10

Потери и результаты наступления РОВ за первую неделю апреля в цифрахмнение

19:04

Цена на картофель продолжает падать: почему обесценивается популярный овощ

18:52

Соседи удивятся богатому урожаю: что посадить в мае 2025

18:46

20 лет: королева Камилла назвала секрет счастливой жизни с королем Чарльзом

Реклама
18:43

Какого цвета радуги реально не существует: ученые рассказали об "иллюзии мозга"

18:41

Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

17:57

"Я не хочу в Россию": Зеленский опубликовал видео допроса пленного китайцаВидео

17:57

"Киев за три дня" 2.0: Россия планирует военные учения в Беларуси "Запад-2025"

17:54

Живет более 100 лет: ученые показали уникальную рыбу, которая не стареет

17:51

Обматерил чемпиона: глава федерации РФ устроил громкий скандал на ЧЕВидео

17:46

В Украине изменили правила дорожного движения: кого это касается

17:14

Требуются изменения: нардеп объяснила, что будет с ценами на лекарства в Украине

17:10

Сильный пожар и разрушения: РФ ударила баллистикой по Днепру, есть жертваВидео

17:01

Накипь в чайнике исчезнет мгновенно: какой один природный продукт его устранитВидео

16:48

Копеечное средство удивит результатом: чем отмыть старый жир с линолеума

16:47

В Украине меняют правила мобилизации студентов и преподавателей - кто потеряет бронь

16:44

Умер актер Лиги Смеха: жена назвала причину смерти Александр Чечуна

16:42

Цены ниже, чем в Польше: сколько украинские водители будут платить за зарядку авто

16:24

"Мортиша Аддамс" Анжелика Хьюстон впервые рассказала про свою онкологиюВидео

16:17

Догадываются не все: почему в СССР запрещали пить воду на тренировке

16:09

Новая тенденция на рынке: как изменится курс доллара и евро 11 апреля

16:06

Россияне могли сбить свой вертолет под Москвой: подробности от Defence ExpressВидео

16:04

Полнолуние в апреле принесет 3 знакам зодиака грандиозные финансы: кому повезет 13 апреля

16:00

Украинцев могут оштрафовать за продажу подержанных вещей - налоговый консультант

Реклама
15:44

Малоизвестная страница истории: как раньше называли украинцев

15:37

"Безответственные замечания": Пекин ответил на обвинения Зеленского

15:36

Роковая ошибка: какие приборы забывают выключать перед выходом из дома

15:28

Цены на iPhone могут вырасти до 3,5 тысяч долларов: в чем причина

14:57

К чему готовиться продавцам на Prom и OLX: Минфин подготовил законопроект

14:50

Джастин Бибер набросился на папарацци: что он натворилВидео

14:46

В Украине изменились цены на бензин, дизель и автогаз: какая ситуация на АЗС

14:35

Чем отличаются 2 матери с детьми: лишь самый внимательный разгадает загадку за 15 секунд

14:27

"Прочитать" настоящие чувства собаки к хозяину: ветеринар раскрыл простой секрет

14:02

Родные будут в восторге: "мраморные" яйца на Пасху без химии и красителей

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять