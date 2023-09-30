В чем пойти на свидание: простые советы, которые подарят приятную встречу

Советы о том, как модно одеваться на свидание, не всегда приходятся к месту. Оставайтесь собой, но придерживайтесь правил, которые нужно обязательно знать.

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Если вы не знаете, какой цвет выбрать для первого свидания, посоветуйтесь с друзьями и не выбирайте мрачные или очень яркие тона / depositphotos.com

Свидания часто связаны с множеством переживаний. Женщины и мужчины волнуются и перед первой встречей, и накануне важного для пары мероприятия. Поэтому многие задаются вопросом, что лучше надеть на свидание и как хорошо выглядеть. На самом деле, никакого специфического дресс-кода не существует – не забывайте о простых правилах и будьте собой.

Одевайтесь удобно

Если вы девушка и брюки вам больше идут, чем платья, то надевайте лучше брюки. Так будет надежно и практично. Парню можно надеть джинсы и рубашку. Не одевайтесь оба как на свадебную церемонию или выпускной в университете – официоз может быть излишен. Кроме случае, когда такой дресс-код необходим. Цвет должен быть практичным, не выбирайте слишком яркие или мрачные тона.

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Не пугайте друг друга своими нарядами

Постарайтесь, чтобы ваш образ не был чересчур оригинальным. Девушкам не стоит перегибать с косметикой и интересными нарядами, а парням надевать спортивный костюм водолаза или школьный пиджак. Поэтому, если вы не собрались вдвоем выступать на стенд-ап шоу или тематическую вечеринку, необычно лучше не одеваться.

Запах

Перед свиданием многие используют духи и думают, что это поможет сразить свою вторую половинку наповал. Душиться лучше в меру, и дело даже не в нарушении этикета. Если у кого-то из вас окажется аллергия на один из компонентов, свидание может пойти не в рамках лучшего сценария.

Подготовьте план

У свидания должен быть план. Вряд ли можно поспорить с тем, что есть серьезная разница между прогулкой в парке, ужином в ресторане, загородным пикником или завтраком на природе.

К примеру, днем лучше предпочитать smart casual или casual chic (легкий и повседневный стиль), а вот после 20:00 девушки и парни могут одеваться более нарядно. Особенно, если вы собрались в ресторан или театр.

Хорошее настроение

Отправляйтесь на свидание на позитиве. Конечно, встречают по одежке, но на встрече со своей второй половинкой не нужно быть угрюмыми и слишком серьезными. Если по дороге вам кто-то испортил настроение или нахамил, забудьте об этом и наслаждайтесь встречей.

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