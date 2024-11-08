Как понять, что ты ему не нужна: 5 тревожных признаков близкого конца отношений

Когда мужчина вас не любит, одним из первых признаков является снижение общения.

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Поведение мужчины, который разлюбил / unsplash.com

Важно распознавать эти признаки, чтобы понимать, на каком этапе отношений вы находитесь. Здесь Главред пишет о самых распространенных моделях поведения, которые могут указывать на то, что мужчина вас больше не любит.

Как понять, что мужчина разлюбил:

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Когда мужчина вас не любит, одним из первых признаков является снижение общения. Он может не писать или звонить так часто, как раньше, а когда это происходит, его сообщения могут быть короткими и лишенными тепла. Если вы обнаружите, что вы всегда инициируете разговоры, а с его стороны мало усилий, чтобы поддерживать связь, это может быть признаком того, что его чувства изменились.

Поведение мужчины, который разлюбил, может быть разным. Но одним из признаков является его отказ от совместного времяпрепровождения.

Если он часто находит оправдания, чтобы не встречаться, или всегда слишком занят другими делами, это может означать, что он не так уж и заинтересован в отношениях. Влюбленный мужчина найдет время для своей партнерши, независимо от того, насколько плотный у него график.

Как понять, что ты ему безразлична? Когда мужчина влюблен, он видит свою половину в своих планах на будущее. Если он избегает обсуждать или строить планы на будущее с вами, это может быть сигналом СОС. Это может включать в себя все, что угодно, от планирования совместного отпуска до разговоров о важных жизненных событиях. Его нежелание думать о будущем с вами может указывать на отсутствие серьезных обязательств.

Мужчина, который вас любит, захочет поделиться с вами аспектами своей жизни — своими мыслями, чувствами и повседневными переживаниями. Мужчина, который больше не любит - этого делать не будет.

Если мужчина любит вас, он поддержит ваши амбиции, выслушает ваши проблемы и будет рядом в трудные времена. Если он кажется безразличным к вашим потребностям и не предлагает поддержки, это явный признак того, что его чувства могут быть не такими глубокими, как вы думали.

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