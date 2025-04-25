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Трамп обвинил Зеленского в задержке и требует "немедленно" подписать сделку с США

Руслана Заклинская
25 апреля 2025, 23:02обновлено 26 апреля, 00:11
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По словам Трампа, подписание документа задерживается минимум на три недели.
Трамп обвинил Зеленского в задержке и требует 'немедленно' подписать сделку с США
Трамп требует от Зеленского немедленного подписания соглашения / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Трампа:

  • Украина запаздывает три недели с подписанием соглашения об ископаемых
  • Соглашение должно быть подписано немедленно
  • Переговоры по мирному соглашению между Украиной и РФ идут гладко

Президент США Дональд Трамп призвал украинского президента Владимира Зеленского срочно подписать стратегическое соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Украина, возглавляемая Владимиром Зеленским, не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с США по редкоземельным металлам. Подписание задерживается уже минимум на три недели. Надеюсь, они будут подписаны немедленно", - заявил Трамп.

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Кроме этого, американский президент традиционно упомянул и о своих усилиях по установлению мира между Украиной и Россией. По его словам, работа над совместным мирным соглашением "идет гладко".

"Похоже, успех не за горами", - добавил Трамп.

Сделка с США, Соглашение с США по ресурсам, инфографика Главред
Соглашение о полезных ископаемых / Инфографика: Главред

Соглашение об ископаемых и мирное соглашение - новости по теме

Напомним, 17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев подпишут соглашение по минералам уже в следующий четверг, 24 апреля. Он подчеркнул, что сделка уже согласована, а Украина готова выполнить все ее условия.

Также во время встречи с премьером Норвегии 24 апреля Дональд Трамп заявил, что убежден в готовности Путина прекратить удары по Украине и согласиться на мирное соглашение. Он подчеркнул, что имеет собственный дедлайн для достижения мира и верит, что Зеленский и Путин хотят договориться.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни состоятся ключевые дипломатические встречи для достижения безусловного прекращения огня в Украине. Он призвал к реальному давлению на Россию, чтобы заставить ее согласиться на одну из мирных инициатив. Зеленский также сообщил, что Украина готова приобрести системы ПВО "Patriot" у США и уже предложила конкретные варианты сделки.

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Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.

По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Трамп новости Соглашение о полезных ископаемых
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