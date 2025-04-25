Трамп обвинил Зеленского в задержке и требует 'немедленно' подписать сделку с США

По словам Трампа, подписание документа задерживается минимум на три недели.

https://glavred.info/politics/tramp-obvinil-zelenskogo-v-zaderzhke-i-trebuet-nemedlenno-podpisat-sdelku-s-ssha-10659290.html Ссылка скопирована

Трамп требует от Зеленского немедленного подписания соглашения / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Трампа:

Украина запаздывает три недели с подписанием соглашения об ископаемых

Соглашение должно быть подписано немедленно

Переговоры по мирному соглашению между Украиной и РФ идут гладко

Президент США Дональд Трамп призвал украинского президента Владимира Зеленского срочно подписать стратегическое соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Украина, возглавляемая Владимиром Зеленским, не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с США по редкоземельным металлам. Подписание задерживается уже минимум на три недели. Надеюсь, они будут подписаны немедленно", - заявил Трамп. видео дня

Кроме этого, американский президент традиционно упомянул и о своих усилиях по установлению мира между Украиной и Россией. По его словам, работа над совместным мирным соглашением "идет гладко".

"Похоже, успех не за горами", - добавил Трамп.

Соглашение о полезных ископаемых / Инфографика: Главред

Соглашение об ископаемых и мирное соглашение - новости по теме

Напомним, 17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев подпишут соглашение по минералам уже в следующий четверг, 24 апреля. Он подчеркнул, что сделка уже согласована, а Украина готова выполнить все ее условия.

Также во время встречи с премьером Норвегии 24 апреля Дональд Трамп заявил, что убежден в готовности Путина прекратить удары по Украине и согласиться на мирное соглашение. Он подчеркнул, что имеет собственный дедлайн для достижения мира и верит, что Зеленский и Путин хотят договориться.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни состоятся ключевые дипломатические встречи для достижения безусловного прекращения огня в Украине. Он призвал к реальному давлению на Россию, чтобы заставить ее согласиться на одну из мирных инициатив. Зеленский также сообщил, что Украина готова приобрести системы ПВО "Patriot" у США и уже предложила конкретные варианты сделки.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред