Трамп обвинил Зеленского в задержке и требует 'немедленно' подписать сделку с США

Ключевые тезисы Трампа:
- Украина запаздывает три недели с подписанием соглашения об ископаемых
- Соглашение должно быть подписано немедленно
- Переговоры по мирному соглашению между Украиной и РФ идут гладко
Президент США Дональд Трамп призвал украинского президента Владимира Зеленского срочно подписать стратегическое соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
"Украина, возглавляемая Владимиром Зеленским, не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с США по редкоземельным металлам. Подписание задерживается уже минимум на три недели. Надеюсь, они будут подписаны немедленно", - заявил Трамп.видео дня
Кроме этого, американский президент традиционно упомянул и о своих усилиях по установлению мира между Украиной и Россией. По его словам, работа над совместным мирным соглашением "идет гладко".
"Похоже, успех не за горами", - добавил Трамп.
Соглашение об ископаемых и мирное соглашение - новости по теме
Напомним, 17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев подпишут соглашение по минералам уже в следующий четверг, 24 апреля. Он подчеркнул, что сделка уже согласована, а Украина готова выполнить все ее условия.
Также во время встречи с премьером Норвегии 24 апреля Дональд Трамп заявил, что убежден в готовности Путина прекратить удары по Украине и согласиться на мирное соглашение. Он подчеркнул, что имеет собственный дедлайн для достижения мира и верит, что Зеленский и Путин хотят договориться.
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни состоятся ключевые дипломатические встречи для достижения безусловного прекращения огня в Украине. Он призвал к реальному давлению на Россию, чтобы заставить ее согласиться на одну из мирных инициатив. Зеленский также сообщил, что Украина готова приобрести системы ПВО "Patriot" у США и уже предложила конкретные варианты сделки.
Читайте также:
- Зеленский ответил на обвинения Трампа о якобы вине Украины в начале войны
- Территориальные уступки, Крым и Путин: Трамп сделал ряд резонансных заявлений
- "Мы показали им финишную прямую": у Трампа назвали условие завершения войны
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред