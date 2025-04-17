Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Я не большой его фанат": Трамп сделал заявление о Зеленском и сделке о недрах

Руслана Заклинская
17 апреля 2025, 22:26
256
США и Украина планируют подписать соглашение о полезных ископаемых на следующей неделе, заявил президент США.
'Я не большой его фанат': Трамп сделал заявление о Зеленском и сделке о недрах
Трамп не считает Зеленского лично ответственным за войну / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Главное из заявления Трампа:

  • Соглашение по полезным ископаемым подпишут 24 апреля
  • Зеленский не является ответственным за войну, но его работа была не лучшей
  • США ожидают на этой неделе ответ РФ относительно перемирия

США подпишут с Украиной соглашение о полезных ископаемых на следующей неделе. Президент Украины Владимир Зеленский не является ответственным за войну, но он "не выполнил лучшую работу". Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьером Италии Джорджей Мелони в Белом доме.

"У нас есть соглашение по минералам, которое, я считаю, будет подписано в четверг, Скотт (Трамп обратился к министру финансов США Скотту Бессенту - Главред), в следующий четверг", - отметил он.

видео дня

Трамп уверен, что Украина готова выполнить все условия этого соглашения. По его словам, по соглашению о полезных ископаемых "уже есть договоренности".

Министр финансов США Скотт Бессент в свою очередь сообщил, что США и Украина "все еще прорабатывают" детали соглашения по полезным ископаемым, хотя ожидается, что оно будет подписано уже на следующей неделе. Отвечая на вопрос о возможной поездке президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом для подписания соглашения, Дональд Трамп отметил, что министр Бессент занимается этой темой.

Сделка с США, Соглашение с США по ресурсам, инфографика Главред
Соглашение о полезных ископаемых / Инфографика: Главред

Трамп - о войне в Украине

Помимо экономической тематики, Трамп затронул и вопрос войны в Украине. Он заявил, что не считает Зеленского лично ответственным за полномасштабную войну, однако в то же время дал понять, что не является "фанатом" украинского лидера.

"Я не считаю Зеленского ответственным, но я не очень в восторге от того, что началась та война... И поэтому я не доволен им, и я не доволен кем-либо, кто причастен. Я не обвиняю его, но не могу сказать, что он сделал лучшую работу. Я не большой его фанат (Зеленского - Главред)", - сказал Трамп.

Кроме этого, американский лидер считает, что "мы приближаемся к достижению мира" в Украине.

"Ответ России будет получен на этой неделе, и после этого мы примем решение... Мы хотим, чтобы смерть и насилие прекратились", - заявил Трамп.

Смотрите видео с заявлением Дональда Трампа:

'Я не большой его фанат': Трамп сделал заявление о Зеленском и сделке о недрах
Трамп высказался о Зеленском / Фото: скриншот

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Как ранее сообщал Главред, обновленный проект соглашения включает жесткие условия для Киева. Ключевым пунктом соглашения является требование, чтобы половина доходов от добычи полезных ископаемых и инфраструктуры направлялась в инвестиционный фонд под контролем США. Прибыли от этого фонда должны возвращаться в Украину только после компенсации помощи с 4% годовых.

Сейчас Украина и США продолжают работать над соглашением по редкоземельным металлам. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что в ближайшие часы может быть подписан документ рабочего характера, который разъяснит параметры переговоров.

Однако США уже снизили свои требования в переговорах по соглашению о доступе к украинским полезным ископаемым. Администрация Трампа пересмотрела оценку помощи Украине, снизив ее с 300 до 100 миллиардов долларов.

Читайте также:

Конфликт между Трампом и Зеленским в Белом доме

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу.

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.

3 марта Трамп обвинил украинского президента в неуважении во время встречи в Овальном кабинете и заявил, что Зеленскому стоит быть более благодарным США за поддержку.

4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп новости Украины Трамп новости Соглашение о полезных ископаемых
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украина, США и Европа провели "очень продуктивные" переговоры: о чем договорились

Украина, США и Европа провели "очень продуктивные" переговоры: о чем договорились

23:22Война
"Я не большой его фанат": Трамп сделал заявление о Зеленском и сделке о недрах

"Я не большой его фанат": Трамп сделал заявление о Зеленском и сделке о недрах

22:26Политика
Жаркая погода местами превратится в дождливую: в каких областях будут осадки

Жаркая погода местами превратится в дождливую: в каких областях будут осадки

22:16Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на май: один знак зодиака ждет новая глава в жизни

Гороскоп Таро на май: один знак зодиака ждет новая глава в жизни

Возродятся из пепла, как птица-Феникс: какие 4 знака изменят жизнь весной

Возродятся из пепла, как птица-Феникс: какие 4 знака изменят жизнь весной

"Теперь официально": Екатерина Кухар сообщила о пополнении в семье

"Теперь официально": Екатерина Кухар сообщила о пополнении в семье

Китайский гороскоп на завтра 18 апреля: Быкам - болезнь, Кроликам - отдых

Китайский гороскоп на завтра 18 апреля: Быкам - болезнь, Кроликам - отдых

В Украине будет новая основная валюта: в Нацбанке рассказали, что изменится

В Украине будет новая основная валюта: в Нацбанке рассказали, что изменится

Последние новости

23:40

Франция объявила дату следующих переговоров по миру в Украине: подробности

23:28

"Это наслаждение": Суханов сделал откровенное признание о романтических предпочтениях

23:22

Украина, США и Европа провели "очень продуктивные" переговоры: о чем договорилисьФото

22:56

Стройная Кароль показала необычную и стильную модель джинсов

22:30

"Ложный" удар по Сумах: эмоциональный ответ Зеленского на заявление Трампа

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
22:26

"Я не большой его фанат": Трамп сделал заявление о Зеленском и сделке о недрахВидео

22:26

"Новая любовь": Ефросинина похвасталась сумкой за 65 тысяч

22:16

Жаркая погода местами превратится в дождливую: в каких областях будут осадки

21:49

РФ определила цели для наступления: Зеленский назвал новую роль Китая в войне

Реклама
21:33

Голливудский актер признался в любви террористу-Путину и собрался в Россию

21:24

"Мы все это слышали как бред Путина": Зеленский резко раскритиковал Уиткоффа

21:20

Порох, артиллерия и не только: Зеленский заявил о поставках оружия из Китая в РФ

21:05

Украинские возможности загружены на 60%: что мешает изготавливать оружие на 100%

21:04

Надя Дорофеева поцапалась с подписчиками Миши Кацурина: "Душная тут только ты"

20:51

Зачем опытные хозяйки проглаживают линолеум утюгом: удивительная хитрость

20:20

"Они творческие такие": Зеленский раскрыл стратегию РФ насчёт энергоперемирия

20:19

"По Чернигову бьют не случайно": Зеленский назвал стратегические цели наступления РФ

20:01

Переговоры в Париже и разгром РФ на юге: главные новости Украины (дайджест)

19:57

Налетело более 100 единиц техники: подробности наступления на Покровск

19:48

Сегодня истекает срок запрета на удары по энергетике: что ответил Кремль

Реклама
19:27

Беда притянется магнитом: в какие дни перед Пасхой нельзя мыть окна

19:17

Попрощалась: Катя Кузнецова рассказала о квартире в МосквеВидео

19:17

Украина и США могут подписать меморандум о недрах уже сегодня - Зеленский

19:10

Потери и результаты наступления оккупантов за вторую неделю апреля в цифрахмнение

19:02

Россияне в панике открыто угрожают Германии: что произошло

18:54

Рубио и Уиткофф встретились с Ермаком и Умеровым в Париже: первые детали

18:51

Крепко, вяло или обеими руками: что ваше рукопожатие расскажет о характере

18:37

Доллар и евро внезапно "взлетели": сколько будет стоить валюта перед выходными

18:23

К 10 годовщине создания НАБУ эксперт назвал топ 10 антидостижений Бюро

18:15

Чуйка не подводит никогда: какие 4 знака имеют самую сильную интуицию

18:06

Можно ли есть с пола: ученый поставил точку в популярном "правиле 5 секунд"Видео

18:05

Без яиц и желатина: рецепт глянцевой глазури на паски за 3 минуты

17:48

Как радиация изменила птиц в Чернобыле: ученые обнаружили генетические изменения

17:30

США публично стали на сторону РФ - Вашингтон проголосовал против резолюции ООН

17:25

После трех лет отношений: Дмитрий Волканов впервые показал свою девушку

17:17

Огурцы взойдут через 3 дня: как правильно посеять семена для рекордного урожая

17:11

Цены будут расти: Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине

17:09

В Украине будет новая основная валюта: в Нацбанке рассказали, что изменится

17:00

Зачем в СССР убивали китов: правда, которая была под семью замками

16:55

РФ готовится к ударам по Украине на Пасху: в разведке назвали возможные цели врага

Реклама
16:33

Украина встретилась с "коалицией решительных" в Париже: первые подробности

16:29

Россияне пошли в массированные штурмы на Запорожье: ВСУ устроили врагу разгром

16:22

Украинцы больше сдают доллары: в НБУ объяснили падение курса

16:18

Страстная пятница 2025: что ни в коем случае нельзя делать 18 апреля

16:03

Знают единицы: что категорически нельзя класть в пасхальную корзину

15:49

Российский шпион планировал теракты возле оборонных объектов в Киеве - СБУ

15:44

Украинцам массово подсовывают фальшивые гривны: какие купюры подделывают чаще всего

15:29

ВСУ освободили территории вблизи Покровска: Сырский похвастался успехами

15:19

"Выла от боли": акула напала на россиянку перед толпой туристов на Мальдивах

15:15

В Кремле снова посягают на украинские территории: что требует враг

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять