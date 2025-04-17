'Я не большой его фанат': Трамп сделал заявление о Зеленском и сделке о недрах

США и Украина планируют подписать соглашение о полезных ископаемых на следующей неделе, заявил президент США.

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Трамп не считает Зеленского лично ответственным за войну / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Главное из заявления Трампа:

Соглашение по полезным ископаемым подпишут 24 апреля

Зеленский не является ответственным за войну, но его работа была не лучшей

США ожидают на этой неделе ответ РФ относительно перемирия

США подпишут с Украиной соглашение о полезных ископаемых на следующей неделе. Президент Украины Владимир Зеленский не является ответственным за войну, но он "не выполнил лучшую работу". Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьером Италии Джорджей Мелони в Белом доме.

"У нас есть соглашение по минералам, которое, я считаю, будет подписано в четверг, Скотт (Трамп обратился к министру финансов США Скотту Бессенту - Главред), в следующий четверг", - отметил он.

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Трамп уверен, что Украина готова выполнить все условия этого соглашения. По его словам, по соглашению о полезных ископаемых "уже есть договоренности".

Министр финансов США Скотт Бессент в свою очередь сообщил, что США и Украина "все еще прорабатывают" детали соглашения по полезным ископаемым, хотя ожидается, что оно будет подписано уже на следующей неделе. Отвечая на вопрос о возможной поездке президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом для подписания соглашения, Дональд Трамп отметил, что министр Бессент занимается этой темой.

Соглашение о полезных ископаемых / Инфографика: Главред

Трамп - о войне в Украине

Помимо экономической тематики, Трамп затронул и вопрос войны в Украине. Он заявил, что не считает Зеленского лично ответственным за полномасштабную войну, однако в то же время дал понять, что не является "фанатом" украинского лидера.

"Я не считаю Зеленского ответственным, но я не очень в восторге от того, что началась та война... И поэтому я не доволен им, и я не доволен кем-либо, кто причастен. Я не обвиняю его, но не могу сказать, что он сделал лучшую работу. Я не большой его фанат (Зеленского - Главред)", - сказал Трамп.

Кроме этого, американский лидер считает, что "мы приближаемся к достижению мира" в Украине.

"Ответ России будет получен на этой неделе, и после этого мы примем решение... Мы хотим, чтобы смерть и насилие прекратились", - заявил Трамп.

Смотрите видео с заявлением Дональда Трампа:

Трамп высказался о Зеленском / Фото: скриншот

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Как ранее сообщал Главред, обновленный проект соглашения включает жесткие условия для Киева. Ключевым пунктом соглашения является требование, чтобы половина доходов от добычи полезных ископаемых и инфраструктуры направлялась в инвестиционный фонд под контролем США. Прибыли от этого фонда должны возвращаться в Украину только после компенсации помощи с 4% годовых.

Сейчас Украина и США продолжают работать над соглашением по редкоземельным металлам. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что в ближайшие часы может быть подписан документ рабочего характера, который разъяснит параметры переговоров.

Однако США уже снизили свои требования в переговорах по соглашению о доступе к украинским полезным ископаемым. Администрация Трампа пересмотрела оценку помощи Украине, снизив ее с 300 до 100 миллиардов долларов.

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Конфликт между Трампом и Зеленским в Белом доме 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу. Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского. 3 марта Трамп обвинил украинского президента в неуважении во время встречи в Овальном кабинете и заявил, что Зеленскому стоит быть более благодарным США за поддержку. 4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент.

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