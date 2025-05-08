РФ готовится к новым наступлениям: ждать ли перемирия к лету 2025

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский оценил шансы прекращения огня между Россией и Украиной до лета 2025 года.
В интервью Главреду он заявил, что считает такое развитие событий маловероятным.
По его словам с страна-агрессор РФ готовится к новым наступлениям.
"Я пока не вижу оснований для таких выводов (…) Со стороны России я не вижу никаких сигналов об отказе от первоначальных целей. Наоборот - она готовится к новым наступлениям, давит на дипломатическом фронте, наращивает военные группировки, в частности на северо-восточной границе, напротив Финляндии", - сказал Сунгуровский.
"И если кто-то думает, что Путин отказался от идеи унизить или развалить НАТО, которое уже находится на пороге своего развала, он глубоко ошибается", - добавил он.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, военный аналитик Константин Машовец заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России проводит перегруппировку подразделений, действующих на Купянском направлении. По его словам, скорее всего, командование РФ теперь решило сосредоточить свои ключевые усилия не возле Купянска, а на Лиманском направлении.
Аналитики американского Института изучения войны заявили, что украинские военные продолжают атаковать группировки страны-агрессора России возле населенного пункта Теткино на территории противника.
Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что для России стратегически очень важно захватить юг Украины. Однако теми силами и средствами, которые имеют на сегодня оккупанты на Херсонщине, нереально форсировать реку Днепр.
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Кто такой Николай Сунгуровский
Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова.
В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище.
В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны.
В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства.
С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины.
С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.
С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова.
Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности.
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.
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