Партизаны провели диверсию: без связи остались военные объекты в Подмосковье

Нарушение связи и энергоснабжения сорвало планирование и координацию между военными объектами, утверждают в АТЕШ.

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Партизаны устроили диверсию в Подмосковье / Коллаж: Главред, фото: atesh_ua

Кратко:

В Могильцах уничтожено оборудование трансформаторной подстанции

На ряде важных военных объектов РФ произошли перебои со связью

Партизаны движения АТЕШ заявили, что лишили связи военные объекты в Московской области. Они утверждают, что успешно провели диверсию в населенном пункте Могильцы и уничтожили оборудование трансформаторной подстанции, которая обеспечивала электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона.

Как пишет партизанское движение в Telegram, в результате вывода из строя подстанции возникли перебои связи сразу в ряде важных военных объектов РФ.

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Среди них в "АТЕШ" называют: 629 зенитный ракетный полк (в/ч 51857), 21-я отдельная бригада оперативного назначения (в/ч 3641), а также военный городок, где размещаются 3/2 51084.

Под Московой устроили диверсию / atesh_ua

"Проблемы (со связью – ред.) также зафиксированы в 483-м военном следственном отделе СК РФ и на распределительном складе компании СберЛогистика, которая выполняет контракты для Министерства обороны РФ. Нарушение связи и энергоснабжения внесло хаос в управление подразделениями, сорвало планирование и координацию между военными объектами", - говорится в сообщении.

Карта АТЕШ / atesh_ua

Атаки дронов на РФ

Как писал Главред, в ночь на 7 мая Россию атаковали дроны. Взрывы прогремели в Саранске, Туле и в Московской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко позже уточнил, что в Саранске был поражен завод оптоволоконных систем – ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне.

В Туле было атаковано АО Конструкторское бюро приборостроения. Это один из флагманов российского ВПК, специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули. Его продукты активно используются во время войны в Украине.

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