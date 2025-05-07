Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену

Элина Чигис
7 мая 2025, 23:10
261
Ирина Аллегрова не имеет сил выступать.
Ирина Аллегрова
Ирина Аллегрова - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: t.me, Ирина Аллегрова

Кратко:

  • Ирина Аллегрова призналась о проблемах
  • Какие сложности у путинистки

Российская певица Ирина Аллегрова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поделилась, что в свои 73 года уже не может давать концертов.

Как рассказала путинистка пропагандистским росСМИ, она много выступлений пропускает.

видео дня

Также она призналась, что, выступая в Кремле, на последнем концерте не смогла хорошо себя показать.

Ирина Аллегрова редко выступает
Ирина Аллегрова редко выступает / фото: t.me, Ирина Аллегрова

"Огромные залы у меня были в 2020 году. Знаю, что я и сегодня соберу. Но это не значит, что отработаю. Я не умею работать в полноги. Вы не хотите признать, сколько мне лет. Мне тяжело. Я сегодня сюда собиралась: мне тяжело. Я не умею делать в полноги", - сказала любительница диктатора Путина.

Ирина Аллегрова признала, что стареет
Ирина Аллегрова признала, что стареет / фото: t.me, Ирина Аллегрова

Также она отметила, что больше не сможет провести полноценный концерт и сейчас больше времени уделяет семье, часто бывает в загородном доме и увлекается выпечкой.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Как сообщал Главред, известная ведущая и модель Александра Кучеренко рассказала поклонникам, что побывала в Париже и там снялась в рекламе. Кучеренко показала поклонникам, как проходили съемки, оказывается, она принимала участие вместе с французским пожарным.

А также Ольга Сумская высказала свое мнение о том, что украинский певец Василий Зинкевич получает скромную пенсию в размере 5 тысяч гривен. Также в публикации Сумская отметила украинского президента Владимира Зеленского.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Ирина Аллегрова?

Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка терроритической России. Наиболее известные шлягеры в её исполнении — "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" и "Я тебе не верю" в дуэте с Григорием Лепсом. Одна из первых поддержала военное вторжение России в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ирина Аллегрова новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украинки не хотят покидать Европу даже после войны – СМИ

Украинки не хотят покидать Европу даже после войны – СМИ

00:35Украина
Гаубицы и ракеты для IRIS-T: Германия передала Украине пакет военной помощи

Гаубицы и ракеты для IRIS-T: Германия передала Украине пакет военной помощи

23:42Украина
"Я не рад": Трамп заявил, что пришло время "принимать решение" по войне в Украине

"Я не рад": Трамп заявил, что пришло время "принимать решение" по войне в Украине

22:39Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с пирогом за 27 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с пирогом за 27 секунд

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

"Сорвало крышу": Алла Пугачева беспощадно поставила Потапа на место

"Сорвало крышу": Алла Пугачева беспощадно поставила Потапа на место

Последние новости

00:43

Гороскоп по лунному календарю: что следует обязательно сделать 8 мая

00:35

Украинки не хотят покидать Европу даже после войны – СМИ

07 мая, среда
23:51

В Украине взлетели цены на топливо: когда стоимость бензина пойдет вниз

23:42

Гаубицы и ракеты для IRIS-T: Германия передала Украине пакет военной помощи

23:32

"Этот мужчина любит меня": Алина Доротюк выходит замуж

Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - МорозовВойна в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов
23:10

"Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену

23:03

"Ты следующая": Барак Обама жестко подшутил над своей женой о смерти

22:48

Обвалились цены на популярный продукт: самая низкая стоимость за последние годы

22:39

"Я не рад": Трамп заявил, что пришло время "принимать решение" по войне в Украине

Реклама
22:22

Скандал на Евровидении: Ziferblat жестко отреагировали на вопрос о войнеВидео

22:08

Победитель среди шашлыков: рецепт покорит даже самых привередливых гурманов

22:06

Зеленский отреагировал на массированные удары по РФ и выдвинул предложение Путину

22:02

"Победители" в сауне и Маленький принц из Украины: какой была первая репетиция Евровидения-2025

22:00

Массированные удары по России и угрозы Орешником: главные новости Украины (дайджест)

21:36

Сгорели заживо в собственной квартире: в Киеве погибла волонтер вместе с сыномФото

21:32

"Мы хотим мира": Ермак сказал, когда Украина сможет начать переговоры с РФ

21:18

"Кремль не блефует": что может стать целью удара Орешника по Киеву, назван нюанс

20:59

Садоводы призвали не выбрасывать пластиковые бутылки: зачем они нужны

20:49

В Украине начнут проверять объявления о вакансиях: за что накажут работодателей

20:32

Принц Луи смешно скопировал старшего брата во время официальной церемонии

Реклама
20:23

Дороже, чем в европейских странах: в Украине подорожает стоимость обучения в вузах

20:07

Зелень будет свежей неделями: найдено секретное место для хранения

20:01

Что увидели первым: оптическая иллюзия, которая расскажет о вас больше психолога

19:49

"НАТО нам поможет": гендерная советница ВСУ выступает за срочную службу для женщин

19:47

Отменит ли Путин парад в Москве из-за ударов дронов - в СНБО дали ответ

19:39

Можно ли ложиться спать голодным: эндокринолог дал четкий ответ

19:36

Украину накроет снег и мороз: синоптики назвали регионы

19:13

Когда появилось название Украина и украинская нация - неожиданное открытие историковВидео

19:00

Больница Охматдет Россию не остановила: по каким целям Путин может жахнуть "Орешником"мнение

18:45

Почему нельзя пьянствовать и переедать 8 мая: какой праздник и день ангела

18:34

Возник сильный пожар: дроны СБУ поразили заводы "Базальт" и "Сплав" в РФ

18:29

Шашлык будет таять во рту: кулинар раскрыла секрет идеального маринада для мяса

18:26

"Побрила усы и уменьшила нос": дочь Лорак уличили в пластике из-за нового видеоВидео

18:07

В Украине ликвидируют банк: скоро прекратятся выплаты вкладчикам

17:46

Прорыв к карьерному Олимпу: 4 знака зодиака, которым повезет в 2025 году

17:43

"РФ просит слишком много": у Трампа раскрыли детали переговоров по войне в Украине

17:40

Россияне приблизились к Покровску: в ОВА рассказали, как изменилась ситуация

17:29

"Ситуация пойдет иначе": о чем будут говорить Си Цзиньпин и Путин насчет Украины

17:18

О муравьях можно забыть: два простых продукта навсегда отпугнут насекомых

17:03

Украина достала козырь и ударила по слабому месту РФ, в Москве коллапс - СМИ

Реклама
16:57

Гривня резко обвалилась по отношению к евро: курс валют на четверг, 8 мая

16:49

"Живу с болью": Виктор Павлик обратился к покойному сыну

16:41

Неожиданный нож в спину от Китая: какой "сюрприз" нанес Пекин по экономике РФ

16:37

РФ хочет создать еще один плацдарм на фронте: какие города под угрозой

16:31

Можно ли убирать в доме 8 мая: строгие приметы в праздник

16:19

ЗАЭС потеряла питание: РФ обстреляла линии электропередачи, ситуация угрожающая

16:18

В РФ заявили о новом ударе Орешником, ищут цели в Киеве - что задумал Кремль

16:11

Как в Украине появилась гречка: историк удивил ответом

15:42

Путину осталось 10-12 лет: появился прогноз о преемнике диктатора РФВидео

15:39

Жена Виталия Козловского высказалась об его "освобождении" от Игоря Кондратюка

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять