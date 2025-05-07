Ирина Аллегрова не имеет сил выступать.

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Ирина Аллегрова - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: t.me, Ирина Аллегрова

Кратко:

Ирина Аллегрова призналась о проблемах

Какие сложности у путинистки

Российская певица Ирина Аллегрова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поделилась, что в свои 73 года уже не может давать концертов.

Как рассказала путинистка пропагандистским росСМИ, она много выступлений пропускает.

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Также она призналась, что, выступая в Кремле, на последнем концерте не смогла хорошо себя показать.

Ирина Аллегрова редко выступает / фото: t.me, Ирина Аллегрова

"Огромные залы у меня были в 2020 году. Знаю, что я и сегодня соберу. Но это не значит, что отработаю. Я не умею работать в полноги. Вы не хотите признать, сколько мне лет. Мне тяжело. Я сегодня сюда собиралась: мне тяжело. Я не умею делать в полноги", - сказала любительница диктатора Путина.

Ирина Аллегрова признала, что стареет / фото: t.me, Ирина Аллегрова

Также она отметила, что больше не сможет провести полноценный концерт и сейчас больше времени уделяет семье, часто бывает в загородном доме и увлекается выпечкой.

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Кто такая Ирина Аллегрова? Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка терроритической России. Наиболее известные шлягеры в её исполнении — "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" и "Я тебе не верю" в дуэте с Григорием Лепсом. Одна из первых поддержала военное вторжение России в Украину.

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