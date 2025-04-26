Лунный календарь на май 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

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Лунный календарь на май / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие будут благоприятные дни в марте

Благоприятные дни для различных сфер

Лунный календарь на май 2025 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.

Фазы Луны в мае 2025 года

1–11 мая — Луна растёт, наполняя всё вокруг активной энергией.

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12 мая — полнолуние, кульминация лунного цикла.

13–26 мая — фаза убывающей Луны, подходящая для завершения дел.

27 мая — новолуние, время новых замыслов и обновления.

28–31 мая — вновь растущая Луна, зарождение новых процессов.

Благоприятные дни в мае 2025 года

Энергетически благоприятными в этом месяце станут следующие даты:1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30.

1–4 мая — идеальное время для активных действий, новых начинаний, учёбы, общения и физических нагрузок.

7–10 мая — высокий уровень продуктивности. Сосредоточьтесь на ключевых задачах, избегайте перегрузки, найдите баланс между делами и отдыхом.

13–14 мая — эмоционально насыщенный период. Постарайтесь снизить темп, ограничьте перегрузку информацией, избегайте конфликтов.

21–23, 25 мая — дни для внутреннего равновесия. Подходящее время для отдыха, очищения пространства, практик осознанности.

27–30 мая — период самоанализа, планирования и интуитивного осмысления будущих шагов.

Благоприятные дни для различных сфер

Для путешествий : 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19

: 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19 Для новых начинаний : 7, 11, 14, 18, 25, 29

: 7, 11, 14, 18, 25, 29 Для финансовых и юридических дел : 5, 7, 11, 18, 19, 23, 25

: 5, 7, 11, 18, 19, 23, 25 Для творчества и спорта : 3, 6, 11, 14, 18, 19, 22, 26, 29, 30

: 3, 6, 11, 14, 18, 19, 22, 26, 29, 30 Для романтических и деловых отношений : 3, 4, 10, 11, 13, 14, 19, 22, 29

: 3, 4, 10, 11, 13, 14, 19, 22, 29 Для посещения врачей: 7, 10, 13, 18, 22, 25, 29

Неблагоприятные дни в мае 2025 года

Следующие даты потребуют особого внимания и осторожности:12, 16, 17, 19, 20 мая

12 мая (полнолуние) — эмоциональный фон нестабилен, возможно ощущение внутреннего напряжения и беспокойства.

16–17 мая — ощущается потребность в порядке и контроле, может проявиться пессимизм и внутренняя критика.

19–20 мая — снижается энергетический потенциал, могут проявиться усталость и желание уединения. Подходящее время для отдыха и восстановления.

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