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Забавная головоломка: найдите 3 отличия в картинках с играющей собакой за 19 сек

Виталий Кирсанов
26 апреля 2025, 05:40
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Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Внимательно посмотрите на два изображения собаки, играющей в грязи. На первый взгляд они могут показаться одинаковыми, но посмотрите еще раз: там скрываются 3 небольших различия. Думаете, вы сможете найти их все за 19 секунд?

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечет время! Различия могут быть где угодно, например, в цвете, форме или даже в размещении самых маленьких предметов. Будьте бдительны, сосредоточены и не упускайте ничего из виду.

видео дня

Эта головоломка идеально подходит для проверки ваших навыков наблюдения

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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