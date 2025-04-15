Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с играющим мальчиком за 15 секунд

Виталий Кирсанов
15 апреля 2025, 06:00
48
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Сегодняшняя головоломка "Найдите отличия" предлагает читателям найти три отличия между двумя картинками за 15 секунд.

Сможете ли вы найти их за отведенное время? Давайте узнаем!

видео дня

В этой задаче "Найди отличия" представлены две одинаковые картинки с мальчиком, играющим с игрушечным поездом. Хотя на первый взгляд эти две картинки кажутся идентичными, но это не так. Между двумя картинками есть три отличия.

Ваша задача - найти три отличия за 15 секунд.

Приготовьтесь проверить свои навыки прямо сейчас!

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Те, кто сможет быстро найти отличия между двумя изображениями, обладают острым зрением и отличным вниманием к деталям.

Поздравляем тех читателей, которые смогли заметить все различия.

У вас наилучшие навыки наблюдения среди всех читателей.

Тем, кто не смог найти все отличия, нужно регулярно практиковаться в таких заданиях, чтобы улучшить свои навыки наблюдения.

Читатели могут продолжить искать различия и сопоставить свои ответы с решением, представленным ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли детали

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли детали

06:55Фронт
В 5 км от Днепропетровской области: враг активизировался на важном направлении

В 5 км от Днепропетровской области: враг активизировался на важном направлении

01:33Фронт
Причина в Трампе: СМИ узнали, почему Путин затягивает переговоры

Причина в Трампе: СМИ узнали, почему Путин затягивает переговоры

00:45Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 15 апреля: Львам - крупная прибыль, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на сегодня 15 апреля: Львам - крупная прибыль, Скорпионам - хорошие новости

Время пришло: 5 знаков зодиака, которые разбогатеют до начала лета

Время пришло: 5 знаков зодиака, которые разбогатеют до начала лета

"Она намного хуже": подруга Тины Кароль публично высказалась о ней

"Она намного хуже": подруга Тины Кароль публично высказалась о ней

Карта Deep State онлайн за 14 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Цена "взлетела" в 2 раза: обязательная для всех водителей услуга резко подорожала

Цена "взлетела" в 2 раза: обязательная для всех водителей услуга резко подорожала

Последние новости

07:10

Чем отличаются 2 девушки: только люди с умом детектива угадают за 5 секунд

06:10

Война идет в Европумнение

06:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с играющим мальчиком за 15 секунд

05:46

Гороскоп на завтра 16 апреля: Козерогам - отдых, Рыбам - счастливый день

05:20

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 55 за 5 секунд

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли деталиАрмия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли детали
04:35

От "понеділка" до "неділі" - как образовались названия дней недели: ответ учителяВидео

04:02

Исцелит душу и наполнит любовью: очень сильная молитва на Пасху

03:47

Как раньше называли картофель: историк сделал открытие о его втором названииВидео

03:10

Хитрый пазл на внимательность: нужно найти кошку в стае летучих мышей за 5 секунд

Реклама
02:32

Жена Позитива проговорилась, кого видит крестным отцом их новорожденной дочери

02:30

Есть ли угроза окружения Сум: генерал ВСУ назвал главное условие штурма РФ

01:57

Можно ли выбрасывать мусор после захода солнца: священник окончательно ответил

01:33

В 5 км от Днепропетровской области: враг активизировался на важном направлении

01:30

"Где грань?": Маричка Падалко назвала трех звезд, которых не позовет на интервью

00:45

Причина в Трампе: СМИ узнали, почему Путин затягивает переговоры

00:07

"Моей инициативы не было" : глава Сумской ОВА отреагировал на обвинения

14 апреля, понедельник
23:44

После ракетного удара по Сумам: Трамп ответил, накажет ли Путина новыми санкциями

23:39

Мерц, пообещав дать Украине Taurus, приедет в Киев - Welt

23:18

Не удержалась на ногах: Кэти Перри удивила своим поведением после полета в космос

22:52

Дедлайн до 9 мая: враг хочет зайти в новый регион Украины

Реклама
22:35

Загадка для многих: почему новые автомобили больше не имеют рычага ручника

22:04

Новые детали удара по Сумам и упреки Трампа: главные новости Украины (дайджест)

22:02

Любовь витает в воздухе: подруга "засветила" страстный поцелуй Кацуриной и Дантеса

22:01

Украина может частично остаться без популярных фруктов: в чем причина

21:58

Российская актриса дважды пырнула ножом своего любовника: ей "светит" 10 лет

21:25

Сумы снова под атакой баллистики, есть прилет - что известно о последствиях удара

21:02

Трамп обвинил Украину в начале войны и поставил дедлайн для Путина - что известноВидео

20:57

ЕС презентует детальный план по отказу от нефти и газа из РФ

20:44

Россиян готовят к продолжению войны: Зеленский раскрыл циничный замысел Кремля

20:01

"Чтобы Надя стала мамой": Позитив воссоединился с Надей Дорофеевой на сцене

19:56

15 апреля - вторник Страстной недели: что можно и нельзя делать

19:53

Военнопленные граждане Китая рассказали, как попали на войну против Украины

19:25

В Украине изменили штрафы за нарушение воинского учета - что предусматривает закон

19:10

Как Путин буквально насмехается в лицо Дональду Трампумнение

19:02

У врага дедлайн: РФ хочет вытеснить ВСУ из Курской области до "символической даты"

18:57

Как можно очистить пригоревшую сковороду: очень легкий и простой способВидео

18:47

"Эскалации войны": Венгрия против военных миссий в Украине

18:26

Угроза прорыва обороны на Запорожье: в ВСУ назвали опасное направление

18:12

Власти изменили условия субсидий для переселенцев: о чем идет речь

18:08

До 51 тысячи гривен и 10 лет без прав: за что могут оштрафовать водителей

Реклама
17:52

Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале войны и раскрыл детали

17:46

Евро бьет рекорды: впервые в Украине евровалюта стоит более 47 грн

17:37

Украина готовит альтернативу параду Путина в Москве 9 мая - что предполагается

17:37

Как почистить очень грязный старый ковер: способ, о котором многие не знаютВидео

17:31

2 варианта, как легко сделать глазурь на паски: не будет осыпаться и липнуть к рукамВидео

17:15

"Вдвое мощнее Patriot": СМИ о разработке Украиной собственной системы ПВО

17:03

На фронте начались мощные бронетанковые штурмы: обозреватель назвал направления

16:47

Slavia впервые призналась, почему у нее и Дзидзьо не было детей

16:37

Рэперы из РФ снова в топе: российские треки возглавили чарт Spotify в Украине

16:33

Как отмыть белые шнурки для кроссовок: три эффективных способа

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять