Наследство с секретом: кто был самой богатой невестой в истории Украины

Были и такие невесты, которые владели городами, селами и замками.

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Самая богатая невеста / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как называлась самая богатая невеста

В чем заключалась ее ценность

Как известно, в истории Украины есть много выдающихся женщин, которых можно считать самыми богатыми невестами своего времени. Но все же есть одна, которая выделяется больше всего.

Главред решил разобраться, какой была самая богатая невеста в истории Украины.

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Чем владели богатые невесты Украины

Украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube рассказал, что если считать состояние городами и замками, то самой богатой невестой в истории Украины можно считать Гальшку Острожскую.

Гальшка Острожская / фото: Википедия

По его словам, она была наследницей десятка городов, сотен сел и многочисленных замков в XVI веке.

В то же время, добавляет историк, самой красивой невестой считают Анастасию Марковну Голуб, которая покорила сердце гетмана Ивана Скоропадского.

Анастасия Марковна Голуб / фото: Википедия

"Но самой богатой невестой в истории Украины можно считать Анну Ярославну - дочь киевского князя Ярослава Мудрого, которая стала королевой Франции", - подчеркнул Алферов.

Отмечается, что ее приданое высчитывалось не в деньгах или красоте.

Анна Ярославовна / фото: скриншот из видео

"Ее наследство для всех королей Франции было в том, что она имела, как верили, императорскую кровь", - рассказал историк.

Он также добавил, что секрет заключался в ее родословной.

"Дед Анны Ярославны - Владимир Великий - женился на сестре византийских императоров. Особенность этого брака в том, что Византия строго оберегала своих княгинь и запрещалось отдавать их в брак с чужеземными монархами. В Европе верили, что Анна - внучка византийской принцессы. Но ее отец Ярослав никогда не признался, что сам был от другой жены", - подытожил Алферов.

Историк рассказал о самой богатой украинской невесте - видео:

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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