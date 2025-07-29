Лидер популярной украинской фолк-группы вступил в ряды ВСУ

Вкратце:
- 45-летний Марьян Пирожок добровольно мобилизовался
- Группа и поклонники поддержали решение артиста
Украинский музыкант, фронтмен группы Пиріг і Батіг и художник Марьян Пиріг Пирожок долго не выходил на связь с поклонниками в социальных сетях. Когда он все-таки появился, то сообщил важную новость: он вступил в ряды ВСУ.
45-летний артист пошел в войска добровольцем. "Хопа! Вот редко бываю в сетевых пространствах... Много о чем есть рассказать, но не хватает времени. Но чтобы вы не волновались, где я и что я, официально сообщаю - добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины! Продолжение следует... Желаю здоровья!" - написал Пирожок в своем блоге в Instagram.
В комментариях поклонники поддерживают решение музыканта, выражают свою благодарность и гордость.
На официальной странице группы Пиріг і Батіг подтвердили информацию о мобилизации Марьяна Пирожка: "Друзья, сообщаем, что лидер группы Марьян Пиріг вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Мы гордимся, поддерживаем и желаем сил и выдержки в этом важном шаге. Слава Украине! Смерть врагам!".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинский музыкальный продюсер и исполнитель Потап возвращается в Украину. В недавнем комментарии он сообщил точную дату, и где его можно будет повстречать.
Также звезда "Поймать Кайдаша", актер Виктор Жданов, впервые признался в зависимости. Он долго не мог рассказать о своей проблеме семье, однако именно жена помогла артисту избавиться от нее.
Читайте также:
- "Я завалила": Лидия Таран призналась, какие у нее проблемы
- Олимпийская чемпионка Ольга Харлан показала романтику с женихом-итальянцем
- Теперь в запасе: ветеран и популярный шоумен занял новую должность
О группе: Пиріг і Батіг
Пиріг і Батіг - украинская фолк-группа, основанная в 2020 году во Львове; создана Марьяном Пирогом как музыкально-поэтический проект, целью которого является исследование украинского языка и поэтики и их популяризация через музыку. Пиріг і Батіг модернизируют народную песню и музыкально трактуют поэзию украинских поэтов, в частности Павла Тычины, Степана Руданского, Тараса Шевченко, Богдана-Игоря Антонича, Владимира Сосюры, Василия Стуса, Михаила Петренко, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред