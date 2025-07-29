Лидер популярной украинской фолк-группы вступил в ряды ВСУ

Марьян Пирожок ушел добровольцем защищать нашу страну от оккупантов.

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Марьян Пирожок пополнил ряды ВСУ - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pyrigpyrozhok, instagram.com/pyrigbatig

Вкратце:

45-летний Марьян Пирожок добровольно мобилизовался

Группа и поклонники поддержали решение артиста

Украинский музыкант, фронтмен группы Пиріг і Батіг и художник Марьян Пиріг Пирожок долго не выходил на связь с поклонниками в социальных сетях. Когда он все-таки появился, то сообщил важную новость: он вступил в ряды ВСУ.

45-летний артист пошел в войска добровольцем. "Хопа! Вот редко бываю в сетевых пространствах... Много о чем есть рассказать, но не хватает времени. Но чтобы вы не волновались, где я и что я, официально сообщаю - добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины! Продолжение следует... Желаю здоровья!" - написал Пирожок в своем блоге в Instagram.

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В комментариях поклонники поддерживают решение музыканта, выражают свою благодарность и гордость.

Марьян Пирожок пополнил ряды ВСУ - детали / instagram.com/pyrigpyrozhok

На официальной странице группы Пиріг і Батіг подтвердили информацию о мобилизации Марьяна Пирожка: "Друзья, сообщаем, что лидер группы Марьян Пиріг вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Мы гордимся, поддерживаем и желаем сил и выдержки в этом важном шаге. Слава Украине! Смерть врагам!".

Марьян Пирожок пополнил ряды ВСУ - детали / instagram.com/pyrigbatig

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О группе: Пиріг і Батіг Пиріг і Батіг - украинская фолк-группа, основанная в 2020 году во Львове; создана Марьяном Пирогом как музыкально-поэтический проект, целью которого является исследование украинского языка и поэтики и их популяризация через музыку. Пиріг і Батіг модернизируют народную песню и музыкально трактуют поэзию украинских поэтов, в частности Павла Тычины, Степана Руданского, Тараса Шевченко, Богдана-Игоря Антонича, Владимира Сосюры, Василия Стуса, Михаила Петренко, сообщает Википедия.

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