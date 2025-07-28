Теперь в запасе: ветеран и популярный шоумен занял новую должность

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Украинский шоумен и актер Геннадий Попенко летом 2022 года мобилизовался в ряды ВСУ. Служил в 59-ой отдельной мотопехотной бригадой, занимался разминированием и охраной важных стратегических объектов, принимал участие в отражении ракетных и БПЛА-атак. Позже перешел на пост руководителя мобильной группы "Культурного десанта" на Запорожском направлении.
Осенью 2024-го года получил серьезную травму - двойной перелом коленного сустава, разрыв крестообразной связки и травмы других групп связок. Перенес операцию по имплантации в ногу болтов и титановых пластин, а также формированию новых связок. До сегодняшнего дня Попенко находится на реабилитации.
В мае 2025 года он был списан из армии Украины в связи с травмой, и переведен в запас. Спустя несколько месяцев ветеран и шоумен принят на пост спикера Министерства по делам ветеранов Украины. Об этом сообщается на официальной странице Министерства. Там же были описаны новые обязанности Геннадия Попенко.
"Работа спикера — многозадачная. Это и объяснение новых государственных сервисов, и участие в подготовке публичных мероприятий, и реагирование на информационные запросы. А также поддержка в создании понятной, доступной коммуникации, в которой нет лишней сложности или отстраненности. В своей работе Геннадий вместе с командой сознательно использует юмор как один из инструментов. Потому что иногда именно он помогает преодолеть барьеры и сделать государственный язык ближе", - сообщает пресс-служба.
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Ранее Главред рассказывал, что украинский музыкальный продюсер и исполнитель Потап возвращается в Украину. В недавнем комментарии он сообщил точную дату, и где его можно будет повстречать.
Также звезда "Поймать Кайдаша", актер Виктор Жданов, впервые признался в зависимости. Он долго не мог рассказать о своей проблеме семье, однако именно жена помогла артисту избавиться от нее.
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О персоне: Геннадий Попенко
Геннадий Попенко - украинский актер и шоумен. На его счету более 30 ролей в популярных украинских фильмах и сериалах ("Виклик", "Будинок "Слово" и пр.). Был ведущим телепроектов "3х4. Найкумедніше домашнє відео", "Підйом", "Загублений світ" и т.д. Имеет орден "За заслуги" третьей степени.
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