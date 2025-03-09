Популярный шоумен и воин ВСУ признался, как переносит тяжелую травму

Повреждения Геннадий Попенко получил на Запорожском направлении.

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Геннадий Попенко получил травму на службе - что с воином сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/popenko_hennadii

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Как травма влияет на его жизнь сегодня

С лета 2022 году украинский ведущий и актер Геннадий Попенко служит в ВСУ. Осенью 2024-го ему пришлось уйти в отпуск по состоянию здоровья: на Запорожском направлении Попенко получил сложную травму - двойной перелом коленного сустава, разрыв крестообразной связки и травмы других групп связок.

Теперь у него в ноге болты, титановые импланты и новые связки, к которым Геннадий пытается привыкнуть. Конечность не всегда слушается, что создает значительные неудобства и в повседневной жизни, и в профессиональной деятельности.

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"Ситуация непростая, но еще труднее описать ее двумя словами. Сейчас важно сосредоточиться на восстановлении полноценного функционирования конечности. К сожалению, эта история не быстрая. Профессия актера напрямую связана с работой тела. Здесь будет труднее найти себе применение, если есть физические недостатки. Поэтому имею еще одну мотивацию для работы над последствиями травмы... Трудно каждый раз объяснять младшей дочери, почему я не могу с ней бегать, как раньше. Пока удается только хромать за ней "кривенькою качечкою". А тут как раз наступил период снимать страховочные колеса в велосипеде и учиться ездить только на двух. Поэтому разрабатываю ногу как можно настойчивее", - рассказал Геннадий Попенко в интервью для Коротко Про.

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Кто такой Геннадий Попенко? Геннадий Попенко - украинский актер и шоумен. На его счету более 30 ролей в популярных украинских фильмах и сериалах ("Виклик", "Будинок "Слово" и пр.). Был ведущим телепроектов "3х4. Найкумедніше домашнє відео", "Підйом", "Загублений світ" и т.д. Имеет орден "За заслуги" третьей степени.

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