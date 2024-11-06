Популярный шоумен и воин ВСУ получил травму на Запорожском направлении

Геннадий Попенко рассказал, как справляется с тяжелыми повреждениями.

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Геннадий Попенко новости - Геннадий Попенко получил тяжелую травму ноги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/popenko_hennadii

Что произошло с Геннадием Попенко:

Во время учений воин неудачно упал

Попенко получил двойной перелом коленного сустава и сильный разрыв крестообразной связки

Реабилитация тяжело дается Попенко

Украинский шоумен Геннадий Попенко летом 2022 года вступил в ряды ВСУ, имел боевой опыт и позже был переведен на Запорожское направление. Там артист получил серьезную травму.

Об этом сам Попенко рассказал проекту "Точка опоры". Сложные переломы и разорванные связки стали результатом неудачного падения во время военных тренировок.

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"Я был на Запорожском направлении. Во время тренировки произошло падение неудобное, со столкновением. Во время столкновения уже произошел перелом. Затем произошло падение, из-за чего у меня двойной перелом именно в коленном суставе, травмированы несколько групп связок, и самое страшное, что одна группа связок, передняя крестообразная, разорванная вообще. Ее нет, а она очень важна для того, чтобы держать колено в куче, как единый организм", - рассказал Попенко.

Сейчас военный проходит реабилитацию. Врачи, которые заново собрали коленный сустав Попенко из пластин и болтов, а также заменили разорванные связки, настроены относительно его восстановления оптимистично. Самому шоумену пока сложно привыкнуть к новым "деталям" в ноге.

"Мне там сейчас накрутили болтов, титановых имплантов, какую-то новую связочку мне сварганили из моих связочек и сказали: "Иди гуляй, все будет хорошо. Я надеюсь, что все будет хорошо. Пока что связочка гуляет, не до конца меня слушает, но мы с ней пытаемся найти контакт", - поделился Геннадий Попенко.

Кто такой Геннадий Попенко? Геннадий Попенко - украинский актер и шоумен. На его счету более 30 ролей в популярных украинских фильмах и сериалах ("Виклик", "Будинок "Слово" и пр.). Был ведущим телепроектов "3х4. Найкумедніше домашнє відео", "Підйом", "Загублений світ" и т.д. Имеет орден "За заслуги" третьей степени.

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