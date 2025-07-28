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РФ перестала во время атак популярные ракеты: в МВД назвали интересную причину

Ангелина Подвысоцкая
28 июля 2025, 22:39
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Российские ракеты "Калибр" доказали свою не слишком высокую эффективность.
РФ перестала во время атак популярные ракеты: в МВД назвали интересную причину
РФ сократила применение ракет Калибр / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Что известно:

  • РФ сократила использование ракет "Калибр"
  • Российские ракеты "Калибр" являются не слишком эффективными

РФ значительно уменьшила количество ударов по Украине ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Они доказали, что являются не слишком эффективными. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В течение июля РФ только один раз применила эти ракеты - 21 июля. В июне оккупанты использовали их несколько раз.

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При этом отмечается, сокращение использования ракет может быть связано с тем, что украинские силы ПВО сбивают "Калибры", а сам процесс подготовки судов к пускам ракет является очень сложным.

ракета Калибр инфографика
Ракета Калибр / Инфографика: Главред

"Сказать, что у них есть какой-то дефицит этих ракет - точно не могу, но то, что они не находятся в пункте постоянной дислокации в Севастополе, конечно, накладывает такой отпечаток на их способ использования", - сказал Плетенчук.

Воздушная атака на Украину 28 июля - что известно

Как писал Главред, вечером 27 июля в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных беспилотников. Сигнал опасности начали включать с 21:37 - сначала в Броварском районе, впоследствии к тревоге присоединились Бориспольский, Обуховский, Бучанский и другие районы региона.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе в результате вражеской атаки пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. Четырех пострадавших медики госпитализировали.

"Все они - жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6-го по 11-й этажи. Все службы работают на месте", - говорится в сообщении.

В Кировоградской области вспыхнул пожар после ночной вражеской атаки. Предварительно, погибших или травмированных в результате атаки в регионе нет. В Кропивницком взрывной волной повреждено помещение областной филармонии.

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О персоне: Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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