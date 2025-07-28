РФ перестала во время атак популярные ракеты: в МВД назвали интересную причину

Российские ракеты "Калибр" доказали свою не слишком высокую эффективность.

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РФ сократила применение ракет Калибр / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Что известно:

РФ сократила использование ракет "Калибр"

Российские ракеты "Калибр" являются не слишком эффективными

РФ значительно уменьшила количество ударов по Украине ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Они доказали, что являются не слишком эффективными. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В течение июля РФ только один раз применила эти ракеты - 21 июля. В июне оккупанты использовали их несколько раз.

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При этом отмечается, сокращение использования ракет может быть связано с тем, что украинские силы ПВО сбивают "Калибры", а сам процесс подготовки судов к пускам ракет является очень сложным.

Ракета Калибр / Инфографика: Главред

"Сказать, что у них есть какой-то дефицит этих ракет - точно не могу, но то, что они не находятся в пункте постоянной дислокации в Севастополе, конечно, накладывает такой отпечаток на их способ использования", - сказал Плетенчук.

Воздушная атака на Украину 28 июля - что известно

Как писал Главред, вечером 27 июля в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных беспилотников. Сигнал опасности начали включать с 21:37 - сначала в Броварском районе, впоследствии к тревоге присоединились Бориспольский, Обуховский, Бучанский и другие районы региона.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе в результате вражеской атаки пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. Четырех пострадавших медики госпитализировали.

"Все они - жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6-го по 11-й этажи. Все службы работают на месте", - говорится в сообщении.

В Кировоградской области вспыхнул пожар после ночной вражеской атаки. Предварительно, погибших или травмированных в результате атаки в регионе нет. В Кропивницком взрывной волной повреждено помещение областной филармонии.

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О персоне: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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