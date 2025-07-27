В Сумах частично исчез свет: куда враг нанес удар

Это не первая атака россиян на Сумы за сегодня.

https://glavred.info/ukraine/v-sumah-chastichno-ischez-svet-vrag-popal-po-kriticheskoy-infrastrukture-10684913.html Ссылка скопирована

В Сумах прогремел мощный взрыв / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Основное:

В Сумах прогремели взрывы

Враг атаковал критическую инфраструктуру

В воскресенье, 27 июля, Сумы находились под вражеским ударом. Жители слышали звуки мощных взрывов. Атаку на город подтвердил и. о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

Он сообщил, что враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры нашей громады. В результате вражеской атаки дронами часть Сумской громады временно осталась без электроснабжения.

видео дня

"Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроэнергии", - говорится в сообщении.

Враг сегодня не впервые атакует город Сумы. Около 11:30 российский ударный дрон попал в Ковпаковский район города, сообщали в ОВА.

В результате удара есть повреждения в жилых и нежилых зданиях. Предварительно выбиты около 50 окон.

Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в воскресенье, 27 июля, в Одессе прогремели взрывы. Россияне атаковали город ударными дронами.

Днем ранее, 26 июля, россияне атаковали Сумы ударными дронами. Один из беспилотников попал в здание Сумской ОВА на площади Независимости.

Кроме этого, аналитики предупреждали, что Россия сможет запускать до 2000 беспилотников за одну ночь до ноября 2025 года.

Другие новости:

О персоне: Артем Кобзарь Артем Николаевич Кобзарь (род. 6 августа 1982,Сумы,Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум. В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред