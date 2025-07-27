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РФ готовит более масштабные удары по Украине: аналитики предупреждают об опасности

Марина Фурман
27 июля 2025, 08:49
620
До ноября 2025 года Россия может попробовать запускать до двух тысяч дронов по Украине.
атака дронов
Аналитики сделали неутешительный прогноз по ударам РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

Главное:

  • РФ наращивает производство ракет и ударных беспилотников
  • Враг готовит более массированные удары по Украине

Российские оккупанты наращивают производство ракет и ударных дронов. Не исключено, что враг готовит более масштабные удары по Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики проанализировали последние комбинированные атаки армии РФ на украинские города. Они напомнили, что враг нанес, в ночь на 26 июля, массированный удар по Украине, запустив ракеты и беспилотники по Украине.

видео дня

По данным ISW, российская оборонная промышленность наращивает свои мощности по производству ракет и дронов.

"Рост производства ракет и дронов в России, вероятно, позволит россиянам продолжить наносить все более масштабные удары по Украине осенью 2025 года", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что Россия сможет запускать до 2000 беспилотников за одну ночь до ноября 2025 года.

"Все более масштабные пакеты российских ударов подчеркивают критическую важность западной помощи в укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины, особенно с помощью систем ПВО Patriot американского производства, которые могут эффективно противостоять угрозам российских баллистических ракет", - подчеркнули в Институте изучения войны.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты в ночь на субботу, 26 июля, ударили по Украине ракетами, дронами и КАБами. Наибольший удар пришелся по Харькову, Днепру, Запорожью и соответствующим областям. В трех украинских городах в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

В субботу, 26 июля, ударили по Сумах дронами. Нардеп Александр Качура сообщил, что был удар по зданию Сумской областной военной администрации.

Тем временем российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев сказал, что в стране-агрессоре России безразлично относятся к потерям среди гражданского населения. Поэтому интенсивность ударов РФ по Украине будет нарастать.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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