Лично руководил наступлением на Харьковщине: Силы обороны ликвидировали российскую "шишку"

Украинские защитники уничтожили российского командира Лебедева.

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Силы обороны ликвидировали командира РФ Лебедева / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Что известно:

Силы обороны ликвидировали командира Лебедева

Лебедев руководил наступлением в Харьковской области

Украинские защитники осуществили мощную операцию. Силы обороны уничтожили важного российского командира. Об этом сообщает ОСУВ "Хортица".

На Восточном направлении Силы обороны Украины ликвидировали командира 83 мотострелкового полка полковника Лебедева.

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"По оперативной информации, воины Сил обороны уничтожили командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева, который командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что речь идет о вражеских штурмах, которые происходили в Харьковской области.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной. Россияне не снижают давление на этом участке и накатывают широким фронтом. Продолжаются ожесточенные бои в районе Удачного.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении, российские силы, вероятно, установили контроль над населенным пунктом Новоэкономичное, который расположен к северо-востоку от Покровска.

Накануне стало известно, что россияне не отказываются от своих захватнических целей и продолжают перебрасывать силы на фронт. Внимание врага сосредоточено на Новопавловском и Покровском направлениях.

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Об источнике: ОСУВ "Хортица" Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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