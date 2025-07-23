Каждый день — новый город: Пономарев раскрыл стратегию ударов РФ по Украине

Вы узнаете:
- Почему РФ стала чаще бить по Украине дронами и ракетами
- Будут ли нарастать воздушные атаки оккупантов
- Какую тактику будут применять российские военные
Интенсивность ударов России по Украине будет нарастать. Выбор целей - чисто политическое решение, а интенсивность атак определяется чисто техническими возможностями. Об этом рассказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.
"Она [интенсивность ударов] будет прямо пропорциональна объемам производства, т.е. что произвели, тем и ударили. Вряд ли до этого в России придерживали какое-то количество дронов и ракет – просто производили меньше. Сейчас стали больше производить, потому стало больше атак", - объяснил он.
Пономарев прогнозирует, что страна-агрессор Россия и дальше будет пользоваться той же тактикой, что и сейчас: один день бомбят один город, другой день – другой город, и т.д.
"Это разумно с точки зрения преодоления систем ПВО. Поэтому так оно будет и дальше", - считает депутат Госдумы.
При Пономарев не считает, что атаки РФ направлены именно на гражданское население. На самом деле, по его мнению, в России просто наплевательски относятся к потерям среди гражданского населения.
"Они считают, что, если попадут в жилой дом, ну и черт с ним, будет дополнительный эффект в виде запугивания. Однако не думаю, что основная задача – это запугивание. Основная задача – это создание у военно-политического руководства Украины ощущения бесполезности дальнейшего сопротивления. Они стремятся показать, что Россия все равно передавит ресурсом, что войну в долгую выиграть нельзя. А параллельно если от этого устанет украинское население и начнет давить на первых лиц, то прекрасно", - объяснил политик.
Смотрите видео - Илья Пономарев рассказал, чего ждать России и Путину от Трампа:
Атака РФ на Украину 21 июля 2025 - главное
Как писал Главред, в ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.
Под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей. Оккупанты атаковали Украину дронами, ракетами "Кинжал", "Калибр" и Х-101/55.
В Ивано-Франковске прогремели взрывы. Мэр Руслан Марцинкив заявил, что ударов было очень много. По его словам, это самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения.
В ГосЧС сообщили о последствиях атаки на Киев. По данным спасателей, один человек погиб. Разрушения зафиксированы в четырех районах столицы.
В ночь на 22 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу и Сумы.
В Одессе в результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания. По предварительной информации, пострадал 1 человек.
В Сумах после атаки РФ повреждены пять многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей. Ранены три человека, в том числе один ребенок. Всего за медицинской помощью обратились 12 человек.
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О персоне: Илья Пономарев
Илья Пономарев – российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.
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