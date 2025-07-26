'Нужно надавить': Зеленский назвал условие того, чтобы в 2026 году не было войны

Зеленскому доложили об эффективности санкций против РФ и связанных с Кремлем лиц.

https://glavred.info/ukraine/nuzhno-nadavit-zelenskiy-nazval-uslovie-togo-chtoby-v-2026-godu-ne-bylo-voyny-10684823.html Ссылка скопирована

Зеленский назвал условие того, чтобы "в 2026 году не было войны" / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Кратко:

Зеленский заслушал доклады украинской разведки

Украина будет отвечать на каждый удар РФ по украинским городам

Экономические потери России из-за войны в Украине "действительно ощутимы" и "будут еще более ощутимы". Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что 26 июля заслушал доклады украинской разведки. Ему доложили об эффективности санкций против РФ и связанных с Кремлем лиц.

видео дня

"Сейчас именно такой момент, когда нужно надавить на Россию – надавить так, чтобы уже в следующем году войны не было. Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого", - отметил глава государства.

Он также сообщил о разговоре с ГУР и "ежедневном режиме работы нашей дипломатии".

"Поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны активнее привлекать внешнее финансирование на дроны. Поручил также чиновникам и министру обороны Украины активнее проверять все договоренности, которые есть с партнерами, – то, что должны реализовать на сто процентов, но сейчас пока выполняется, к сожалению, не полностью. Ожидаю соответствующие доклады на неделе", - резюмировал Зеленский.

Зеленский также заявил, что Украина будет отвечать на каждый удар РФ по украинским городам и энергетике.

"Было сегодня, к сожалению, много российских ударов по нашим городам, по нашим громадам. Сумы - в частности, по украинской энергетике, также Днепр, Харьков, Херсонщина, Донецкая область. Всюду, где это нужно, мгновенное реагирование спасателей ГСЧС Украины, всех служб. Спасибо всем вам за оперативность. Будем отвечать на каждый российский удар", - сказал он.

Смотрите вечернее обращение президента:

Введение санкций против РФ - новости по теме

Напомним, как ранее писал Главред, Европейский Союз утвердил один из самых сильных пакетов ограничений против страны-агрессора России. В 18-й пакет санкций вошли более сотни судов из "теневого флота", снижение предельной цены на российскую нефть, а также ограничения в отношении банков и компаний за пределами РФ, которые способствуют ее военным усилиям.

Реакция заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева не заставила себя ждать. Он эмоционально разразился угрозами в адрес Украины, оскорблял Европу и призвал к самоизоляции России.

Недавно политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев сказал, Трамп не против законопроекта с 500% пошлинами, который лоббирует сенатор Линдси Грэм, но есть определенное условие. По его словам, лидер США хочет, чтобы у него в руках оставалась кнопка, позволяющая запустить или остановить этот закон.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред