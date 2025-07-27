Четыре города Украины могут остаться без воды: в чем причина

Главред выяснил, в каком регионе возможны перебои с водоснабжением.

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Где возможны перебои с водой / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие города Украины могут остаться без воды

Какова причина отключения водоснабжения

В Донецкой области возможны перебои с водоснабжением из-за аварии на электросети. Об этом сообщает Дружковская городская военная администрация.

В ОВА объясняют, что в Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке возможны перебои с водоснабжением из-за аварийного отключения электроэнергии. В городах начали подвозить воду.

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Вода в дома вернется только тогда, когда электроснабжение полностью восстановят.

Как сообщает РБК-Украина, в Дружковке уже составили график подвоза технической воды на 27 июля. Специальные машины развозили воду по следующим адресам:

10:30 - перекресток улиц С. Мирошниченко / Восточная;

11:00 - С. Мирошниченко / Степная;

12:00 - С. Мирошниченко / Казака Дружка;

12:30 - С. Мирошниченко / М. Грушевского;

13:00 - Остапа Вишни / Шевченко.

Подача воды в Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, грозит ли украинцам дефицит воды. Проблема нехватки воды является серьезным вызовом для всего мира, в том числе и для Украины.

Напомним, как писал Главред, глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин также сообщил, что Украина стоит на пороге серьезного водного кризиса, который может затронуть многие регионы страны уже в ближайшие десять лет. Из-за дефицита воды некоторые города могут ввести почасовую подачу.

По его словам, наиболее острой ситуация ожидается на юге Украины, в частности в Одесской области, где водоснабжение в значительной степени зависит от транзитной речной воды.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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