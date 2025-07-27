Будут ли блокировать мобильную связь во время атак БпЛА: нардеп раскрыл решение

Россия использует украинские базовые станции мобильной связи для наведения ударов.

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Будут ли блокировать мобильную связь во время атак дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы Вениславского:

РФ использует украинские мобильные станции для уточнения координат ударов

Возможно частичное отключение мобильной связи в зонах пролета беспилотников

Окончательное решение примут после получения экспертных заключений

Верховная Рада Украины ожидает от правительства и специалистов технической экспертизы предложений относительно возможного введения ограничений работы мобильной связи в Украине во время атак российских беспилотников-камикадзе "Шахед". Об этом в комментарии УНИАНрассказал народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Вопрос обсуждался на одном из крайних заседаний нашего комитета. Были очень горячие дискуссии и принято решение рекомендовать Кабинету Министров Украины разработать алгоритмы действия в таких ситуациях. Потому что враг действительно использует наши базовые станции мобильной связи, если работают для донаведения, для сверки координат. И это значительно повышает точность ударов средств поражения, которые применяют россияне", - сказал нардеп.

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По его словам, тема активно обсуждается при участии профильных подразделений сектора безопасности и обороны, правоохранительных органов и исполнительной власти. Существуют разные точки зрения относительно возможных технических решений.

"Есть точка зрения, что техническими средствами можно просто блокировать те украинские сим-карты, которые враг использует. Но есть и противоположная позиция, что именно блокировка не даст достичь цели, потому что эти карточки можно дистанционно активировать, они моментально проводят сверку и потом уже нет смысла их выключать. Поэтому этот вопрос в технической плоскости и соответствующая экспертиза должна дать ответы на эти вызовы", - пояснил Вениславский.

Нардеп добавил, что только после получения результатов этой экспертизы Верховная Рада сможет принять окончательное решение. По его словам, эксперты должны выяснить, возможно ли идентифицировать именно те SIM-карты, которые используют оккупанты.

"Если это не возможно, то не исключен вариант решения, что мобильная связь может выключаться волнами в зоне пролетов БПЛА. Подчеркиваю, что этот вопрос не решен, различные модели обсуждаются. Ожидаем от правительства предложения, как это делать", - добавил он.

Беспилотник-камикадзе "Шахед" / Инфографика: Главред

Атаки "Шахедами" по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, глава ситуационного центра при Минобороны Германии Кристиан Фройдинг заявил, что Россия может запускать до 2000 дронов по Украине. В Воздушных силах ВСУ призвали осторожнее озвучивать такие цифры, поскольку подобные заявления мгновенно подхватывает российская пропаганда для запугивания и информационного давления.

Также Украина активно и эффективно применяет дроны-перехватчики для уничтожения российских "Шахедов". За последнюю неделю такими дронами были сбиты сотни вражеских БПЛА, сообщил президент Владимир Зеленский.

Кроме этого, в сети появилось видео, где дрон-перехватчик уничтожает "Шахед" в воздухе. После удара вражеский БпЛА разлетается на куски.

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О персоне: Федор Вениславский Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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