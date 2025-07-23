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Угроза массированных атак: эксперт сказал, когда и чем РФ может бить по Украине

Анна Косик
23 июля 2025, 12:18
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До следующих массированных обстрелов, вероятно, остались считанные недели, а то и дни.
Нападение Шахеда
В августе массированные атаки РФ могут вернуться / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 21 ОМБр

Что сказал Храпчинский:

  • Россия наращивает производство оружия для атак Украины
  • В августе РФ может возобновить массированные обстрелы
  • Украина должна нарастить производство собственного оружия

Страна-агрессор Россия не прекращает атаковать мирное население Украины с воздуха. И хотя сейчас удары не прекращаются, враг успевает увеличивать масштабы производства, поэтому за считанные недели обстрелы могут стать более массированными.

Об этом 24 каналу рассказал экс-офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский. По его словам, заявления о массированных дроновых атаках не являются безосновательными.

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РФ действительно может атаковать Украину, применяя тысячу беспилотников. Украинцы могут столкнуться с такими ударами дронов уже в августе из-за того, что, вероятно, враг делает основную ставку на увеличение средств поражения.

При этом тактика обстрелов остается неизменной - прорыв ПВО Украины. Сейчас украинская противовоздушная оборона рассчитана на значительно меньшее количество воздушных целей, поэтому враг и не меняет алгоритм действий. В то время как Украине важно искать решения, которые будут более стратегически осмотрительными.

"Речь идет об эшелонированной системе детекции с возможностью распределенного перехвата. Если, например, дрон находится на малых высотах, то можно использовать мобильно-огневые группы или автоматические турели. Если же дроны на больших высотах, то их можно перехватывать более дешевыми средствами - дронами-перехватчиками", - пояснил экс-офицер Воздушных сил.

Храпчинский отмечает, что Украине нужно увеличить производство собственного оружия, ведь Россия и дальше будет давить за счет применения 700-1000 дронов во время одного обстрела.

Массированные обстрелы Украины - последние новости

Напомним, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что российская армия пока не имеет достаточно средств, чтобы наносить массированные воздушные удары по Украине ежедневно.

Накануне стало известно, что Россия способна за сутки производить не более 180 дронов, среди которых и ударные дроны "Шахед" и беспилотники-обманки. Масштабные атаки на Украину с участием сотен дронов - это всего лишь результат накопления.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Ранее Главред писал, что интенсивность ударов России по Украине будет нарастать. Выбор целей Россией - это сугубо политическое решение, а интенсивность атак определяется сугубо техническими возможностями.

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О персоне: Анатолий Храпчинский

Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

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