Способна ли РФ ежедневно массированно атаковать Украину: прогноз от эксперта

Россия меняет тактику воздушных ударов, сочетая дроны и различные типы ракет для большего эффекта.

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Генерал Романенко объясняет, почему Россия не способна ежедневно наносить массированные удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

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Как РФ меняет тактику ударов по Украине

Почему дроны и ракеты используют вместе

Российская армия пока не имеет достаточно средств, чтобы наносить массированные воздушные удары по Украине ежедневно. Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина.

"В принципе, возможно, но на текущее время нет такой возможности. Они и так атакуют ежедневно, ежесуточно. Но массированно они могут через 2-3 дня. То есть происходит накопление", - пояснил он. видео дня

По словам Романенко, россияне используют комплексный подход к атакам, сочетая различные типы беспилотников и ракет.

"Они это знают, понимают и так организуют, чтобы было комплексное применение различных типов беспилотных аппаратов. Кроме того, добавлять различные типы ракет. И в таком сочетании это наиболее эффективно", - отметил эксперт.

Он также добавил, что Россия активно работает над наращиванием производства средств воздушного нападения и совершенствованием их характеристик.

"Они работают над тем, чтобы увеличить количество производимых средств нападения воздушного и совершенствовать их качество", - резюмировал Романенко.

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Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 21 июля российские войска нанесли мощный комбинированный удар по Украине, выпустив более 420 дронов и более 20 ракет. Атаки продолжались всю ночь и продолжились утром. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, а во многих городах продолжаются спасательные и аварийные работы.

Кроме того, по предварительным данным Воздушных сил, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К - носителя гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал". Мониторинговые каналы также сообщили о выполнении пускового маневра.

Также вечером 18 июля в Киеве были слышны взрывы, на столицу летели "табуны" Шахедов. В столице и вблизи города работали украинские силы ПВО.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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